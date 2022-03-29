Уряд сформував стратегічні запаси їжі на кілька років в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд сформував стратегічні запаси їжі на кілька років в Україні.

"Продовольча безпека. Ми сформували стратегічні запаси їжі на кілька років в Україні", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр також нагадав, що держава надала аграріям кошти на закупівлю всього, що потрібне для посівної.

"Допомагаємо аграріям також з експортом і активно розширюватимемо цей напрям, адже країна повинна заробляти", - додав він.