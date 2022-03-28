"Укренерго" відкриває можливість для експорту електроенергії до Польщі

НЕК "Укренерго" відновлює добові аукціони з викупу міждержавних перетинів для експорту електроенергії до Польщі, повідомила компанія.

"Відновлюються добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу", – йдеться в повідомленні "Укренерго" у фейсбуці в понеділок.

Згідно з ним, перший аукціон відбудеться сьогодні, 28 березня, з постачанням на 30 березня.

Обсяг перетину, виставленого на аукціон, становить 210 МВт (щогодини).

"Це перший аукціон після об'єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Початок експорту е/е дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури в умовах війни", - зазначила компанія, додавши, що відновлення експортно-імпортних операцій є одним із головних її завдань у рамках подальшої інтеграції.

"Укренерго" уточнило, що загалом пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E становить до 2 тис. МВт і матиме прямий економічний ефект для країни в кілька мільярдів доларів на рік.

"Водночас для європейських країн українська е/е, 70% якої вже зараз складається з низьковуглецевих джерел, відкриває широкі можливості для заміщення російського газу", - пояснили перспективу в "Укренерго".

У компанії також додали, що відсутність до цього комерційних обмінів між українською та європейськими енергосистемами була зумовлена угодою між "Укренерго" та ENTSO-E на час пробного періоду синхронної роботи.

Компанія припинила розподіляти доступ до міждержавних перетинів для імпорту/експорту з 24 лютого у зв'язку з початком випробувань енергосистеми в ізольованому режимі. 16 березня енергосистеми України та Європи перейшли у синхронний режим роботи.

Зі свого боку, міністр енергетики України Герман Галущенко назвав початок аукціонів із розподілу міждержавних перетинів першою ластівкою інтеграції європейського та українського енергоринків.

"Вперше після синхронізації з ENTSO-E Україна здійснить експорт е/е до Європи. Обсяг експорту невеликий, проте це перша ластівка інтеграції енергоринків. Перед нами ще багато роботи з імплементації законодавства ЄС, що необхідно для повного об'єднання ринків", – наведено слова Галущенка в релізі Міненерго в понеділок.