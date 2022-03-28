Економіка

17:19 28.03.2022

Carlsberg піде з російського ринку

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Carlsberg піде з російського ринку

Данський концерн Carlsberg вирішив піти з російського ринку, де йому належить пивоварна компанія "Балтика".

"Ми ухвалили складне та невідкладне рішення домагатися повного виходу з нашого бізнесу в Росії, що, як ми думаємо, є правильним у нинішніх умовах", - ідеться у повідомленні компанії.

Після угоди Carlsberg не буде представлено у РФ.

Раніше Carlsberg оголосив, що припиняє інвестиції та експорт до РФ, потім - що відмовляється від реклами на російському ринку і не випускатиме тут пиво під своїм флагманським брендом (Carlsberg).

Carlsberg володів часткою у пивоварній компанії "Балтика" з 2000 року, в 2008 році данська компанія стала мажоритарним акціонером (а потім єдиним, викупивши акції з біржі та здійснивши делістинг).

До портфелю брендів компанії входять марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Somersby тощо.

Теги: #пиво #carlsberg #санкції_рф
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