Україна має намір підняти в 1,5 раза низку податків компаніям, що залишаються на ринку РФ

Україна має намір застосовувати до міжнародних компаній, які працюють на українському ринку і не залишили російський після початку війни, ставки податків на доходи та майно з коефіцієнтом 1,5, концепцію відповідного законопроєкту погодив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерство фінансів та Держподаткова.

"Провели спільну нараду з Мінфіном та Держподатковою щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, які отримують дохід з території країни-агресора. Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній застосовуватимуться ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5", – повідомив у телеграм-каналі голова профільного комітету Данило Гетманцев у неділю.

Законопроєкт буде зареєстровано наступного тижня, додав парламентарій.

"До того ж компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, з якої вони принаймні отримують дохід", - додав Гетманцев.