Економіка

12:43 27.03.2022

Кабмін прирівняв каски, бронежилети – військові рації, коліматорні приціли і тепловізори до гумдопомоги - постанова

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Кабмін прирівняв каски, бронежилети – військові рації, коліматорні приціли і тепловізори до гумдопомоги - постанова

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою каски, бронежилети, нитки і тканини до них прирівняні до гуманітарної допомоги, а порядок їх ввезення на митну територію України також прирівняний до порядку ввезення гумдопомоги.

Це випливає з тексту урядової постанови №362 від 26 березня Про внесення змін до постанови Кабміну №174 від 1 березня, опублікованої на сайті українського уряду.

Водночас постанова передбачає низку позицій гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України шляхом подання гарантійного листа кінцевого користувача товарів (орган військового управління, правоохоронний орган, інше законне військове формування або суб’єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом) за формою, що додається.

Список таких товарів охоплює переносні радіостанції, квадрокоптери, біноклі, моноклі та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі), коліматорні та оптичні приціли нецивільного призначення, пластини для бронежилетів, тепловізори та прилади нічного бачення.

Ввезення всіх інших товарів гуманітарної допомоги подвійного призначення здійснюється відповідно до Порядку держконтролю над міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабміну №86 від 28 січня 2004 року.

Ввезення інших товарів військового призначення, визнаних гуманітарною допомогою, здійснюється згідно з Порядком держконтролю над міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабміну №1807 від 20 листопада 2003 року.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук раніше повідомила про ухвалення Кабміном постанови, згідно з якою для ввезення касок і бронежилетів на територію України достатньо буде, як і для ввезення будь-якої іншої гумдопомоги, заповнити тільки відповідну декларацію на митному переході.

"Завершилося засідання Кабінету Міністрів України - і ми ухвалили постанову, за яку я дуже дякую нашим волонтерам, які сигналізували нам про те, чого не вистачає їм для того, щоб такі необхідні товари, як каски, бронежилети і все, що захищає життя наших військовослужбовців, потрапляли до них якомога швидше. І результатом нашої співпраці стала постанова, згідно з якою каски і бронежилети прирівнюються до гуманітарної допомоги", – сказала вона.

Віцепрем'єр-міністр пояснила, що більше немає необхідності отримувати спеціальні дозволи і договори від органів державної влади і відомств, що дозволяють ввезення касок і бронежилетів на територію України. "Ніякої бюрократії - тільки декларативний принцип: на митному переході заповнюємо декларацію – і веземо каски і бронежилети", – зазначила Верещук.

 

Теги: #кабмін #митниця #постанова
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