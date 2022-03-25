Економіка

22:02 25.03.2022

Саміт ЄС доручив Комісії підтримати продовольчу безпеку та сільське господарство України

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Саміт ЄС доручив Комісії підтримати продовольчу безпеку та сільське господарство України

Європейська рада ухвалила рішення, яким доручила Європейській комісії підтримувати продовольчу безпеку та сільське господарство України.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, які були прийняті за підсумками засідання, яке пройшло 24-25 березня у Брюсселі.

"Європейська рада пропонує Комісії, у координації з міжнародними партнерами, приділяти пріоритетну увагу роботі над глобальною продовольчою безпекою та доступністю, зокрема шляхом підтримки продовольчої безпеки та сільського господарства в Україні та найбільш уразливих та незахищених третіх країнах", - сказано у висновках.

Рада переконана, що це буде "основною метою ініціативи FARM (Місія із забезпечення продовольчої та сільськогосподарської стійкості)".

"Ця багатостороння робота має забезпечити ефективне функціонування ринків і стимулювати місцеве виробництво для зниження ризику відсутності продовольчої безпеки. Повинна бути збережена цілісність ланцюжків постачання продовольства", - поставили завдання лідери ЄС.

 

 

Теги: #сг #підтримка #україна_єс
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