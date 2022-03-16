Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

Прямі одноразові втрати для України через вторгнення Російської Федерації перевищують $500 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У нашому уряді вже створено і працює відповідна група, яка опікується оцінкою втрат для економіки в результаті російської агресії. Попередні розрахунки говорять, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять понад 500 млрд дол. США. І, власне, це ті кошти, які будуть необхідні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації Російської Федерації, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася і стала такою самою, якою була до війни", – зазначив він у заяві для преси спільно з прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії у ніч на середу.