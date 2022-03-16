Економіка

09:34 16.03.2022

Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

1 хв читати
Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

Прямі одноразові втрати для України через вторгнення Російської Федерації перевищують $500 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У нашому уряді вже створено і працює відповідна група, яка опікується оцінкою втрат для економіки в результаті російської агресії. Попередні розрахунки говорять, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять понад 500 млрд дол. США. І, власне, це ті кошти, які будуть необхідні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації Російської Федерації, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася і стала такою самою, якою була до війни", – зазначив він у заяві для преси спільно з прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії у ніч на середу.

 

Теги: #війна #збитки #втрати #шмигаль
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 16.03.2022
Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

09:44 16.03.2022
З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

09:36 16.03.2022
Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

07:29 16.03.2022
Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

06:58 16.03.2022
Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст – Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст – Генштаб ЗСУ

06:44 16.03.2022
Три російські літаки, три БПЛА, гелікоптер і дві крилаті ракети знищило українське ППО за добу - Командування Повітряних сил ЗСУ

Три російські літаки, три БПЛА, гелікоптер і дві крилаті ракети знищило українське ППО за добу - Командування Повітряних сил ЗСУ

06:37 16.03.2022
Війна для росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Війна для росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

06:31 16.03.2022
Зеленський заявив, що позиції України та росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

Зеленський заявив, що позиції України та росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

00:52 16.03.2022
Від початку військової агресії Росії в Україні противник втратив до 40% підрозділів – Генштаб

Від початку військової агресії Росії в Україні противник втратив до 40% підрозділів – Генштаб

00:37 16.03.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 691 цивільної особи, ще 1143 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 691 цивільної особи, ще 1143 поранено – ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

Зеленський анонсував податкову реформу: 2% з обороту, спрощений облік, добровільний єдиний податок для ФОП 1-2 груп та скасування перевірок

Світовий банк оголосив про додаткове фінансування України на $200 млн

"Чистий" продаж Нацбанком цього тижня склав $266,2 млн і EUR74,4 млн

ОСТАННЄ

Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

"Укрзалізниця" пропонує свої виробничі потужності в центрі та на заході України для релокації виробництв зі сходу країни

Зеленський анонсував податкову реформу: 2% з обороту, спрощений облік, добровільний єдиний податок для ФОП 1-2 груп та скасування перевірок

Світовий банк оголосив про додаткове фінансування України на $200 млн

"Чистий" продаж Нацбанком цього тижня склав $266,2 млн і EUR74,4 млн

Електропостачання ЧАЕС відновлено, але Україна вкрай потребує допомоги для гарантування ядерної безпеки – голова Міненерго

"Укрзалізниця" розвиватиме залізничні переходи з ЄС для збереження експортного потенціалу України та закликає бізнес організувати пункти перевантаження у вагони стандарту ЄС

"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва РФ

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА