Економіка

20:59 14.03.2022

Світовий банк оголосив про додаткове фінансування України на $200 млн

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Світовий банк оголосив про додаткове фінансування України на $200 млн

Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення, йдеться у повідомленні банку в понеділок.

"Фінансування підтримуватиме основні соціальні послуги; загальна сума мобілізованої Світовим банком підтримки для України наразі становить понад $925 млн", – зазначається у релізі.

СБ нагадав, що із цієї суми $350 млн вже було виплачено Україні, а загалом це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі $3 млрд, який Група Світового банку раніше оголосила для України на найближчі місяці.

У повідомленні також зазначається, що в рамках зусиль з мобілізації коштів Австрія внесла EUR10 млн до багатостороннього трастового фонду (MDTF), створеного Світовим банком для полегшення спрямування грантових ресурсів від донорів до України. Це збільшує поточну загальну суму цього фонду до $145 млн.

"Війна, що триває, як і раніше, призводить до важких людських жертв і створює дефіцит фінансування, який ставить під загрозу здатність вразливих груп людей в Україні задовольняти основні потреби", — наводяться в релізі слова президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

Як повідомила у понеділок ВООЗ, поточна оцінна кількість постраждалих в Україні від військового наступу Росії становить 18 млн осіб, з яких 6,7 млн є внутрішньо переміщеними особами. Крім того, за даними ООН, понад 2,8 млн людей покинули країну з початку війни 24 лютого.

Теги: #вб #фінансування
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