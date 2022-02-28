Економіка

15:11 28.02.2022

Обстріли російських окупантів позбавили енерго- та газопостачання майже 350 тис. споживачів в Україні - Міненерго

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Обстріли російських окупантів позбавили енерго- та газопостачання майже 350 тис. споживачів в Україні - Міненерго

Бойові дії після вторгнення російських окупантів залишили без світла понад 330 тис., без газу - 11,7 тис. споживачів в Україні, свідчать дані Міністерства енергетики.

"Через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишилися знеструмленими (повністю або частково) 316 населених пунктів та 332 тис. споживачів. На території Житомирської, Рівненської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей у зв'язку з бойовими діями залишаються без газопостачання 11 675 споживачів", - зазначено в оперативному зведенні міністерства станом на понеділок.

Згідно з повідомленням, оперативно-виїзні бригади продовжують виконувати аварійно-відновлювані роботи на місцях і за першої нагоди проводять ремонт роботи та підключення споживачів.

"Енергосистема України працює стабільно і має достатньо резервів енергоресурсів для забезпечення споживачів", - наголосили у Міненерго.

Теги: #міненерго
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