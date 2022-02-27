Економіка

21:33 27.02.2022

Британська ВР виходить з акціонерного капіталу Роснафти та вийде з інших російських СП із компанією

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Британська ВР виходить з акціонерного капіталу Роснафти та вийде з інших російських СП із компанією

Рада директорів британської ВР оголосила, що вийде з акціонерного капіталу російської "Роснафти", йдеться в повідомленні ВР.

BP володіє 19,75% акцій "Роснафти" з 2013 року.

Крім того, генеральний директор BP Бернард Луні залишає раду директорів "Роснафти" з негайним набуттям чинності. Інший директор "Роснафти", призначений BP, колишній виконавчий директор групи BP Боб Дадлі, також залишає раду директорів.

ВP також вийде з інших своїх підприємств із Роснафтою в Росії, зазначається в повідомленні.

Їхня балансова вартість становить близько $1,4 млрд на кінець 2021 року.

Вихід потребуватиме від BP зміни порядку обліку свого пакета акцій "Роснафти", і, як наслідок, очікується, що компанія повідомить про істотні негрошові витрати у своїх результатах за I квартал 2022 року, які буде опубліковано у травні, йдеться в повідомленні.

Як заявив голова BP Хельге Лунд,через ситуацію навколо України рада директорів BP дійшла висновку, "що наша співпраця з "Роснафтою", державним підприємством, просто не може тривати. Ми більше не можемо підтримувати представників BP у раді директорів "Роснафти". Холдинг "Роснафта" більше не пов'язаний із бізнесом і стратегією BP, і тепер рада директорів ухвалила рішення про вихід із пакета акцій BP у "Роснафти". Рада директорів BP вважає, що ці рішення відповідають довгостроковим інтересам усіх наших акціонерів".

Теги: #bp #росія #роснафта #вихід
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