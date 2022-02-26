Кабмін встановив військовослужбовцям надбавку за службу в Силах спецоперацій ЗС України

Кабінет міністрів установив військовослужбовцям щомісячну надбавку за службу у Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Зокрема, згідно з постановою №159 від 25 лютого, уряд встановив надбавку за службу в Силах спеціальних операцій Збройних сил у розмірі 100% від розміру п'ятиразового прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року.

На цю надбавку можуть претендувати військовослужбовці (крім військовослужбовців термінової військової служби), які займають посади інструкторів та посади в основних підрозділах (згідно зі штатом) центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів, а також військовослужбовці, що несуть бойову службу у районі військового конфлікту, проведення антитерористичної операції або здійснення заходів щодо гаранування національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за час виконання таких завдань).

Надбавку в 80% розміру п'ятиразового прожиткового мінімуму для працездатних осіб отримуватимуть військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які обіймають посади в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, в управліннях (відповідно до штату) центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів.

Надбавку в 70% розміру п'ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб отримають військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які займають посади в підрозділах забезпечення (згідно з штатом) центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів, а також в управління підрозділах (відповідно до штату) спеціальних центрів.

Надбавку в 50% розміру п'ятиразового прожиткового мінімуму для працездатних осіб отримають інші військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ (крім військовослужбовців строкової військової служби).