Економіка

00:44 26.02.2022

Кабмін встановив військовослужбовцям надбавку за службу в Силах спецоперацій ЗС України

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Кабмін встановив військовослужбовцям надбавку за службу в Силах спецоперацій ЗС України

Кабінет міністрів установив військовослужбовцям щомісячну надбавку за службу у Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Зокрема, згідно з постановою №159 від 25 лютого, уряд встановив надбавку за службу в Силах спеціальних операцій Збройних сил у розмірі 100% від розміру п'ятиразового прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року.

На цю надбавку можуть претендувати військовослужбовці (крім військовослужбовців термінової військової служби), які займають посади інструкторів та посади в основних підрозділах (згідно зі штатом) центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів, а також військовослужбовці, що несуть бойову службу у районі військового конфлікту, проведення антитерористичної операції або здійснення заходів щодо гаранування національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за час виконання таких завдань).

Надбавку в 80% розміру п'ятиразового прожиткового мінімуму для працездатних осіб отримуватимуть військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які обіймають посади в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, в управліннях (відповідно до штату) центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів.

Надбавку в 70% розміру п'ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб отримають військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які займають посади в підрозділах забезпечення (згідно з штатом) центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів, а також в управління підрозділах (відповідно до штату) спеціальних центрів.

Надбавку в 50% розміру п'ятиразового прожиткового мінімуму для працездатних осіб отримають інші військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ (крім військовослужбовців строкової військової служби).

 

 

Теги: #кабмін #надбавка #військові
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