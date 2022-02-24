Економіка

19:41 24.02.2022

Україна повністю виконала програму тестування ОЕС у рамках ізольованого режиму

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Україна повністю виконала програму тестування ОЕС у рамках ізольованого режиму

НЕК "Укренерго" виконала в повному обсязі програму тестування роботи Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) в ізольованому від енергосистем РФ та Білорусі, а також мережі ENTSO-E режимі роботи.

"Уся програма тестів в ізоляції виконана сьогодні. ENTSO-E передано всі дані. Чекатимемо на їхні результати", - відзвітували в пресслужбі "Укренерго" у четвер.

Як повідомлялося, ОЕС України разом із молдовською енергосистемою увійшла в ізольований режим роботи 24 лютого, він має тривати три дні, але чи буде українську ОЕС підключено назад до енергосистем Росії та Білорусі, поки що невідомо. Результати тестування стануть підставою для ухвалення рішення ENTSO-E щодо переходу на паралельну роботу з українською та молдавською енергосистемами.

Під час ізольованої роботи 24-26 лютого ОЕС України об'єднано з "Островом Бурштинської ТЕС" та дві частини енергосистеми країни працюють синхронно.

Мета випробувань – продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту 50 Гц у різних режимах роботи. Тестування передбачає почергове відключення генерації та навантаження.

Теги: #укренерго #оес #entso_e
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