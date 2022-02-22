Україна повністю забезпечена енергоресурсами для проходження ізольованого режиму та завершення ОЗП

Україна має достатньо енергоресурсів для успішного проходження триденного ізольованого режиму роботи Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) 24-26 лютого і завершення опалювального сезону, повідомило Міністерство енергетики.

"За наявності достатніх обсягів постачання вугільної продукції на склади ТЕС ОЕС України збалансована за потужністю. Сумарні запаси енергетичного вугілля в Україні становлять близько 1,14 млн тонн. Цих обсягів цілком достатньо для успішного проходження ізольованого режиму і завершення осінньо-зимового періоду 2021/2022 років", – зазначила пресслужба міністерства в коментарі "Енергореформі" у вівторок.

Там уточнили, що на 22 лютого накопичено 781 тис. тонн вугільної продукції на складах ТЕС і ТЕЦ, що майже вдвічі перевищує аналогічний торішній показник (405 тис. тонн). Крім того, в портових складах зосереджено близько 160 тис. тонн, а на суднах у порту "Південний" додатково ще до 200 тис. тонн.

При цьому атомна генерація працює 13 блоками з 15 з робочою потужністю 11 645 МВт, звернули увагу в пресслужбі.

У міністерстві також зазначили, що Україна не потребує значних обсягів імпорту електричної енергії з Білорусі для гарантування операційної безпеки ОЕС України та потреб українських споживачів.

"Водночас запаси газу обсягом 10,45 млрд куб м у ПСГ України достатні для завершення опалювального сезону. Крім того, "Нафтогаз" уже розпочав імпорт газу на наступний осінньо-зимовий період", – наголосили в міністерстві.