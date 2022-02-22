Санкції ЄС: обмеження доступу РФ на ринок капіталу, непублічні банки

Санкції Євросоюзу стосовно Росії після визнання так званих Л/ДНР стосуватимуться "доступу РФ і уряду на європейські ринки капіталу", йдеться в заяві ЄС.

Також санкції стосуватимуться банків, які фінансують російські збройні сили та "інші операції" на територіях "Л/ДНР". У заяві ці банки не названі, Bloomberg повідомляє, що йдеться про Промзв'язокбанк (рос. Промсвязьбанк) (опорний банк ОПК), банк "Росія" (з 2014 року перебуває під американськими санкціями), а також держкорпорацію ЗЕБ (рос. ВЭБ).

У заяві не уточнюється, як саме буде обмежено доступ РФ до ринків капіталу ЄС, і не зазначено, чи буде впроваджено заборону на участь у первинних розміщеннях суверенного боргу в євро.

Першими обмеження на купівлю нового російського держборгу впровадили США. З серпня 2019 року американським інвесторам було заборонено брати участь у первинних розміщеннях суверенних єврооблігацій РФ. На практиці це позбавило Мінфін РФ можливості розміщувати нові доларові євробонди, тому в 2020 і 2021 роках за кордоном Росія позичала тільки в євро.

Спочатку обмеження з боку США не поширювалися на купівлю ОФП. Однак минулого року американський санкційний пакет було розширено, і з червня 2021 року американські фінансові інститути не можуть брати участь у первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого і в рублях. Заборона на участь у вторинному зверненні ОФП періодично виникала в обговореннях нових санкційних ініціатив, але досі реалізована не була.