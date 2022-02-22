Економіка

14:50 22.02.2022

Санкції ЄС: обмеження доступу РФ на ринок капіталу, непублічні банки

2 хв читати
Санкції ЄС: обмеження доступу РФ на ринок капіталу, непублічні банки

Санкції Євросоюзу стосовно Росії після визнання так званих Л/ДНР стосуватимуться "доступу РФ і уряду на європейські ринки капіталу", йдеться в заяві ЄС.

Також санкції стосуватимуться банків, які фінансують російські збройні сили та "інші операції" на територіях "Л/ДНР". У заяві ці банки не названі, Bloomberg повідомляє, що йдеться про Промзв'язокбанк (рос. Промсвязьбанк) (опорний банк ОПК), банк "Росія" (з 2014 року перебуває під американськими санкціями), а також держкорпорацію ЗЕБ (рос. ВЭБ).

У заяві не уточнюється, як саме буде обмежено доступ РФ до ринків капіталу ЄС, і не зазначено, чи буде впроваджено заборону на участь у первинних розміщеннях суверенного боргу в євро.

Першими обмеження на купівлю нового російського держборгу впровадили США. З серпня 2019 року американським інвесторам було заборонено брати участь у первинних розміщеннях суверенних єврооблігацій РФ. На практиці це позбавило Мінфін РФ можливості розміщувати нові доларові євробонди, тому в 2020 і 2021 роках за кордоном Росія позичала тільки в євро.

Спочатку обмеження з боку США не поширювалися на купівлю ОФП. Однак минулого року американський санкційний пакет було розширено, і з червня 2021 року американські фінансові інститути не можуть брати участь у первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого і в рублях. Заборона на участь у вторинному зверненні ОФП періодично виникала в обговореннях нових санкційних ініціатив, але досі реалізована не була.

Теги: #єс #капітал #агресія_рф #санкції_єс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 22.02.2022
СБУ проводить контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ

СБУ проводить контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ

16:24 22.02.2022
США вітають рішення ФРН про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" - Білий дім

США вітають рішення ФРН про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" - Білий дім

16:16 22.02.2022
Українська влада та бізнес з 2014 року навчилися адаптуватися до будь-яких загроз безпеці – торгпред

Українська влада та бізнес з 2014 року навчилися адаптуватися до будь-яких загроз безпеці – торгпред

16:14 22.02.2022
ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

15:40 22.02.2022
Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі - опитування ЄБА

Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі - опитування ЄБА

14:49 22.02.2022
Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

14:41 22.02.2022
ЄС залучає свої кіберсили для підтримки України

ЄС залучає свої кіберсили для підтримки України

14:20 22.02.2022
Визнання Росією т.зв. Л/ДНР підтверджує вихід Росії з Мінських домовленостей - спільна заява президентів України та Естонії

Визнання Росією т.зв. Л/ДНР підтверджує вихід Росії з Мінських домовленостей - спільна заява президентів України та Естонії

14:11 22.02.2022
Нардеп Бойко закликав вирішувати конфлікт із РФ дипломатичним шляхом

Нардеп Бойко закликав вирішувати конфлікт із РФ дипломатичним шляхом

13:41 22.02.2022
Позачергове засідання Євроради, присвячене наслідкам визнання РФ так званих Л/ДНР, розпочнеться о 17:00

Позачергове засідання Євроради, присвячене наслідкам визнання РФ так званих Л/ДНР, розпочнеться о 17:00

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гривня на міжбанку почала вівторок зниженням, Нацбанк інтервенціями повернув її курс до рівня приблизно 29 грн/$1

Нафта дорожчає через різку ескалацію навколо України, Brent - $96,8 за барель

Котирування середньострокових та довгострокових євробондів України опустилися до нових мінімумів

Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

Зеленський закликав Захід надати Україні "дешеві" гроші, без умов

ОСТАННЄ

"Нова пошта" в березні відкриє перше мобільне відділення

"Нафтогаз" розраховує на висновок Мінекономіки Німеччини, що "Північний потік 2" становить загрозу безпеці постачань

Латвійська airBaltic до кінця лютого скасувала нічні польоти до України

"Нова пошта" тестує роборуку для викладення посилок на сортувальні лінії

Член ради директорів ЄБРР від України ініціює зупинення членства РФ у банку

Гривня на міжбанку почала вівторок зниженням, Нацбанк інтервенціями повернув її курс до рівня приблизно 29 грн/$1

Нафта дорожчає через різку ескалацію навколо України, Brent - $96,8 за барель

Котирування середньострокових та довгострокових євробондів України опустилися до нових мінімумів

Виплата першого траншу макрофіну ЄС відбудеться дуже швидко після його ратифікації Радою – посол ЄС

Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА