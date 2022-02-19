Зеленський закликав Захід надати Україні "дешеві" гроші, без умов

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни надати Україні "дешеві гроші", без умов.

"Ми хочемо жити і захищати свою державу. Хочете нам допомогти? Є багато прикладів. Зміцніть нашу армію, озброєння тощо. Допоможіть зробити сильнішою нашу економіку, будь ласка – інвестуйте в нашу державу, заводите свій бізнес (в Україну – ІФ). Якщо боїтеся, то відкрийте нам "дешеві гроші". Дайте нам гроші без умов" - сказав він у суботу, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Він також задав запитання, "з якої причини країни Заходу, коли виділяють Україні ті чи інші суми, кажуть, що потрібно зробити низку реформ?"

"Послухайте, чи є ще в світі країна, у якої війна на Сході і яка ще й робить реформи? Але ми не панікуємо, ми хочемо просто жити як сильна держава, - додав президент України.