Акціонери "Укрнафти" не ухвалили рішень щодо розподілу активів та спірного газу – учасник зборів

Збори акціонерів "Укрнафти" у четвер не ухвалили жодних рішень з питань розподілу активів та спірного газу, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" один з учасників зборів.

За його словами, із важливих пунктів порядку денного акціонери лише схвалили рішення оновити наглядову раду.

Як повідомлялося, порядок денний зборів "Укрнафти" на 17 лютого допускав початок процесу розподілу активів із НАК "Нафтогаз України". Зокрема, частину активів "Укрнафти" планується передати до статутного капіталу створеного нею ТОВ "Нафта-Актив" з подальшим викупом Littop Enterprises Limited 34%-ї частки у ТОВ, Bridgemont Ventures Limited – 34%, Bordo Management Limited – 32%, а також викупом "Укрнафтою" всіх своїх акцій у вищезгаданих трьох кіпрських компаній.

Крім того, акціонерам "Укрнафти" в рамках процесу розподілу активів пропонували врегулювати спір із "Нафтогазом" щодо видобутого компанією газу в 2007-2013 рр. укладанням мирової угоди в рамках судової справи №910/3660/18.

Акціонерам за пропозицією "Нафтогазу" також пропонували переобрати наглядову раду та внести зміни до статуту компанії. Міноритарні акціонери перед зборами внесли нові кандидатури для голосування.

"Нафтогаз" ще в лютому 2021 року направив наглядовій раді "Укрнафти" повідомлення про необхідність розпочати вивчення та розгляд питання розподілу її активів за бізнес-напрямами з міноритарними акціонерами. Проте представник міноритаріїв Ігор Коломойський в інтерв'ю "Українській правді" днями повідомив, що це питання поставлено на паузу.

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі є 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, – близько 42% акцій. Зокрема, Littop та Bridgemont належить по 13,605% акцій "Укрнафти", Bordo - 12,8909% акцій.