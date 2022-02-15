Європарламент підтримав голосування щодо надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейський парламент підтримав голосування щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за прискореною процедурою.

Результат голосування було оголошено у вівторок на початку засідання.

"Макрофінансова допомога Україні – ухвалено", - оголосили у парламенті. Водночас кількості голосів не було названо.

Безпосереднє голосування відбулося у понеділок.

Очікується, що саме рішення проголосують на голосуванні в середу.

У разі позитивного голосування далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія 1 лютого ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш у сумі 600 млн євро безумовний і буде наданий одразу після набуття чинності договорами. Надання другого траншу у такому самому розмірі буде обумовлене прогресом, продемонстрованим Україною у реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

11 лютого це рішення затвердила Рада ЄС на рівні послів. "Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла до України", - прокоментував рішення головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер.