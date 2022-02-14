Бюджетний комітет Ради погодив перерозподіл 16,6 млрд грн за рахунок видатків на обслуговування держборгу

Комітет з питань бюджету Верховної Ради погодив перерозподіл 16,6 млрд грн видатків держбюджету за рахунок скорочення видатків за бюджетною програмою "обслуговування держборгу" для фінансування додаткового держмеханізму страхування безпеки польотів в Україні, повідомив голова комітету Юрій Арістов у коментарі агентству.

"За результатами голосування комітет ухвалив рішення про погодження скорочення витрат на споживання за держпрограмою "Обслуговування держборгу" на 16,632 млрд грн та збільшення на цю суму видатків за бюджетною програмою "Резервний фонд" згідно з розпорядженням Кабміну від 13 лютого 2022 року №145-р" , – сказав Арістов за підсумками засідання Комітету ввечері у неділю.

Комітет також рекомендував Кабміну доручити Міністерству інфраструктури щомісяця (до врегулювання ситуації, пов'язаної із зовнішньополітичними загрозами) інформувати Верховну Раду щодо використання коштів у відповідних напрямках, уточнив голова комітету.

Також комітет рекомендував уряду доручити Міністерству фінансів у місячний термін поінформувати Верховну Раду про достатність обсягу видатків державного бюджету на обслуговування державного боргу, зменшених згідно із зазначеним розпорядженням уряду, додав він.

"Нам важливо здійснювати своєчасні та в повному обсязі платежі за борговими зобов'язаннями, і у разі потреби вжити заходів для врегулювання такого питання та внесення відповідних пропозицій", – наголосив Юрій Арістов.

Як зазначив Арістов з посиланням на аргументацію Мінфіну, розрахунок обсягу виділених додвитрат на механізм страхування безпеки польотів передбачає орієнтовну вартість повітряного судна в $25-26 млн та кількості повітряних суден для виконання польотів - 23 одиниці.

"Представники Кабміну повідомили, що переговори ведуться зі SkyUP, МАУ та Bees (українські авіакомпанії). Було сказано, що саме ці компанії отримали від своїх лізингодавців попередження, що 14 лютого – останній день перебування їхніх бортів в Україні. Сьогоднішнє рішення має допомогти", – написав у Тelegram-каналі заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у неділю ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури коштів із резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни.

Авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого у зв'язку з вимогою лізингодавців якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.