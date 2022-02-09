Економіка

13:49 09.02.2022

ПриватБанк очолив список найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 р., Правекс Банк - лідер серед збиткових

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ПриватБанк очолив список найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 р., Правекс Банк - лідер серед збиткових

Державний ПриватБанк очолив рейтинг найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 року, задекларувавши 35,05 млрд грн чистого прибутку, тоді як Правекс Банк минулого року зафіксував найбільші збитки – 266,249 млн грн.

За даними Національного банку України (НБУ), другу позицію у списку найбільш прибуткових банків посів Райффайзен банк Аваль (4,858 млрд грн), третю – ПУМБ (4,188 млрд грн). На четвертій позиції за підсумками 2021 року перебуває "дочка" російського Сбербанку МР Банк (3,897 млрд грн), на п'ятій - Укргазбанк (3,82 млрд грн).

За даними центробанку, за збитком друге місце посів банк Юнекс Банк (50,355 млн грн), третє – БТА Банк (32,085 млн грн), четверте – Український банк реконструкції та розвитку (27,928 млн грн) та п'яте – Альпарі Банк (6,12 млн грн).

Прибутковими у цей період були 66 із 71 працюючого в Україні банку.

Згідно зі статистикою Нацбанку, за розміром загальних активів перше місце в рейтингу за підсумками 2021 року зберіг ПриватБанк (582,851 млрд грн), друге – Ощадбанк (249,938 млрд грн), третє – Укрексімбанк (210,029 млрд грн), четверте – Укргазбанк (130,817 млрд грн) і п'яте – Райффайзен банк Аваль (133,651 млрд грн).

Теги: #банки #лідери #прибуток
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