Економіка

13:34 08.02.2022

Словаччина має намір вивчити можливість збільшення транзиту газу в Україну – глава МЗС Словаччини

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Словаччина має намір вивчити можливість збільшення транзиту газу в Україну – глава МЗС Словаччини

Словаччина має намір вивчити можливість збільшення транзиту газу в Україну, заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

"Я радий поінформувати міністра закордонних справ України, що минулого тижня оператор газових транзитних систем Словаччини тимчасово збільшив транзит газу в Україну вдвічі. Ми готові проаналізувати можливість комерційної життєздатності такого проєкту в майбутньому", - заявив Корчок під час спільної пресконференції з міністрами закордонних справ України, Чехії та Австрії у Києві.

Він додав, що Австрія нещодавно підтримала виділення $1,2 млрд макроекономічної допомоги Україні, а також готова реалізувати проєкт із будівництва станції невідкладної медичної допомоги у смт Станиці Луганській Луганської області.

За словами глави МЗС Словаччини, проєвропейський вибір України не може бути фактором загрози третім країнам, зокрема РФ.

"Україна має вільний вибір щодо західного напрямку. І це нікому не загрожує. Абсолютно нелогічно, що вільний вибір однієї демократичної країни вважається загрозою для інших країн", - сказав Корчок.

"Щодо принципів нероздільності безпеки, який стоїть у центрі дискусії, хотів би додати, що цей принцип не може суперечити принципам територіальної цілісності й суверенітету. І це підводить до того, що ми підтримуємо діалог із РФ. Нам потрібен відкритий діалог", - наголосив глава словацького зовнішньополітичного відомства.

Він також додав, що отримання Україною Плану дій щодо вступу до НАТО (ПДЧ) потребує консенсусу з боку країн-членів НАТО.

"Бухарестське рішення 2008 року, де зазначено, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, не змінюється. Але це довгий шлях і нам потрібний консенсус для Плану дій у межах НАТО. Нам треба працювати над цим. Я думаю, що Україна зробила дуже багато. Це і є підготовчою роботою", – сказав глава МЗС Словаччини.

"Той аргумент, що прагнення України стати членом НАТО є загрозою для Росії, я не розумію, бо ще у 2014 році, коли було анексовано Крим і коли розпочалася війна на Донбасі, це не мало нічого спільного з українськими устремліннями стати членом НАТО", – зазначив Корчок.

У свою чергу міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив на пресконференції, що безпека в Україні є безпекою для країн Європи.

"Територіальна цілісність України – це невід'ємна частина європейської архітектури безпеки. Ми маємо ще раз повторити, що анексія Криму була незаконним актом. Крим – це Україна, і це потрібно повторювати постійно", - сказав він.

Ліпавський також зазначив, що Чехія є партнером України, надає Україні гуманітарну допомогу, артилерію та боєприпаси.

 

Теги: #газ #транзит #словаччина
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