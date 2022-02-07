Економіка

17:36 07.02.2022

Імпорт газу в Україну у січні знизився майже удесятеро

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Імпорт газу в Україну у січні знизився майже удесятеро

 Імпорт природного газу в Україну з ЄС у січні 2022 року скоротився у 9,8 разу (на 394 млн. куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 44,8 млн куб. м, повідомила пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

За її даними, основне постачання минулого місяця здійснювалося з Угорщини – 32,2 млн куб. м, а також Словаччини – 12,1 млн куб. м та Польщі – 0,5 млн куб. м.

Експорт та реекспорт газу з України в січні-2022 становив 178 млн куб. м, що на чверть нижче, ніж у січні-2021. Зокрема, до Угорщини надійшло 155 млн куб. м газу, Словаччини – 14,1 млн куб. м, Румунії – 8,3 млн куб. м, Польщі – 0,7 млн куб. м.

У ОГТСУ також зазначили, що завдяки угоді з оператором FGSZ з 1 січня 2022 року доступні для бронювання гарантовані потужності для імпорту з Угорщини обсягом до 8 млн куб. м газу за добу. У лютому замовники послуг із транспортування газу почали користуватися цим маршрутом для фізичного імпорту газу.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, НАК "Нафтогаз України" планує у лютому імпортувати майже 300 млн куб. м газу.

Імпорт природного газу до України з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 разу (на 13,34 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком - до 2,56 млрд куб. м. Основна частка постачань у 2021 році до України була з Угорщини - 2,198 млрд куб. м, а також Словаччини - 0,285 млрд куб. м та Польщі - 0,079 млрд куб. м.

Імпорт переважно здійснювався віртуальним реверсом (backhaul), а його частка у загальному обсязі постачання за підсумками 2021 року становила 89%.

Експорт та реекспорт газу з України у 2021 році завдяки значним запасам на "митному складі" у ПСГ становив 2,5 млрд куб. м, зокрема у напрямку Угорщини надійшло 1,5 млрд куб. м, Словаччини – 0,6 млрд куб. м, Польщі – 0,36 млрд куб. м, Молдови – 0,07 млрд куб. м.

Теги: #газ #імпорт
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