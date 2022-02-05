Економіка

07:10 05.02.2022

Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

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Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з "позитивного" на "стабільний" і підтвердило РДЕ на рівні "B".

"Очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та ослаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу нашого попереднього огляду у серпні", - пояснює агентство своє рішення у релізі в ніч на суботу.

Згідно з ним, прогноз "стабільний" частково відображає базовий сценарій агентства, згідно з яким повномасштабного військового конфлікту з Росією вдасться уникнути, а дещо більший доступ України до фінансування МФО та на двосторонній основі разом із макростабільністю, зміцненням фіскальних та валютних резервів дозволить у 2022 році пом'якшити наслідки в ситуації, що склалася.

"Існує високий ступінь невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а ризик вторгнення, що зріс, відображає тривалий період нарощування військ уздовж українського кордону, слабкі перспективи досягнення згоди за основними вимогами, сформульованими російською стороною і посилену підготовчу реакцію США", - зазначає Fitch.

Агентство частково аргументує свій базовий варіант відсутності повномасштабного військового вторгнення ймовірними економічними, військовими та геополітичними витратами та ризиками для Росії, відсутністю твердої підтримки таких дій усередині країни та, меншою мірою, потенціалом для деяких обмежених політичних поступок – на противагу невизначеній стратегічній вигоді.

"Проте ми очікуємо тривалий період підвищеної напруженості та ризику і бачимо дещо вищу ймовірність проведення більш обмежених військових операцій, таких як на Донбасі", - зазначає агентство Fitch Ratings.

 

 

Теги: #рейтинг #прогноз #fitch_ratings #зниження
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