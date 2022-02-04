Економіка

11:57 04.02.2022

Україна на три дні відключить транскордонні ЛЕП із Білоруссю, у Мінську не бояться наслідків

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Україна на три дні відключить транскордонні ЛЕП із Білоруссю, у Мінську не бояться наслідків

Україна 24-26 лютого відключить транскордонні з Білоруссю лінії електропередачі, але це не вплине на білоруську енергосистему, заявляє білоруське Міненерго.

"Рішення України про відключення транскордонних ліній електропередачі не вплине на роботу енергосистеми Білорусі. Відповідно до двосторонніх угод, що діють між національними операторами, українська сторона в установленому порядку погодила свої дії з білоруською стороною та поінформувала про те, що відключення заплановано на 24-26 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні Міненерго Білорусі.

У відомстві нагадали, що у квітні 2021 року Білорусь успішно провела випробування енергосистеми з відключенням транскордонних ліній електропередачі з Литвою, які було організовано в межах перевірки надійності роботи білоруської енергосистеми з урахуванням планованого виходу енергосистем країн Балтії з енергокільця БРЕЛЛ (об'єднує Білорусь, Росію, Естонію, Латвію та Литву).

"Випробування продемонстрували технічну можливість білоруської енергосистеми працювати без зв'язків із литовською та підтвердили достатність розроблених технічних заходів щодо покращення надійності електропостачання прикордонних енергетичних вузлів, зокрема в умовах реалізації ремонтної кампанії", - наголошується у повідомленні.

Теги: #україна #білорусь #леп
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