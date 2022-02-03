Граничну ціну бензину та ДП в Україні на початок лютого збільшено на 1,5 грн/літр

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/літр та дизпалива (ДП) – 28,3 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на початок лютого.

З урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 35,3 грн/літр.

Порівняно з кінцем січня середню ціну на бензин збільшено на 1,59 грн/літр, на ДП – на 1,46 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 березня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр.

Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) та бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених виходячи з даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ), офіційного курсу валют від НБУ, а також витрат $27/тонна на логістичне та інше забезпечення згідно з зовнішньоекономічними договорами.

Мінекономіки також роз'яснило, що під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

У міністерстві вважають, що запровадження тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 та ДП шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідно з метою запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДП та бензину має відбуватися щомісяця до 3, 13 та 23 числа.