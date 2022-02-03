Економіка

08:57 03.02.2022

Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

1 хв читати
Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

Відбір російського газу європейськими споживачами за українським напрямком знижується третій день - після 107 млн куб. м 1 лютого та 91 млн куб. м 2-го, номінація на 3 лютого становить 83 млн куб. м, свідчать оперативні дані "Оператора ГТС України".

У січні транзит газу через Україну становив у середньому 54 млн куб. м на добу (щонайменше 43 млн куб. м та щонайбільше 74 млн куб. м), що вдвічі менше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Прямі (зі сходу на захід) потужності газопроводу "Ямал-Європа" залишаються незатребуваними "Газпромом" (за підсумками вечірньої та нічної сесії бронювання), свідчать дані GSA Platform.

Торги газом на хабі TTF, еталонному майданчику Європи, у середу закрилися на рівні $884 за тисячу кубометрів, на день раніше було $878. І це значно нижче, ніж ціна контрактів за індексом "на місяць уперед", що діє у більшості покупців (майже $976 за тисячу кубометрів). Це означає, що, як і в січні, у лютому споживачі зберігають підстави шукати дешевий газ на спотовому (короткостроковому) ринку замість відбору за довгостроковими контрактами.

При цьому головна причина зниження ціни - якраз у новинах про збільшення прокачування газу через Україну.

Теги: #газ #європа #росія #транзит
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 03.02.2022
США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

08:33 03.02.2022
У результаті вибуху газоповітряної суміші у дев'ятиповерхівці в Кіровоградській області загинула одна людина, ще троє постраждали

У результаті вибуху газоповітряної суміші у дев'ятиповерхівці в Кіровоградській області загинула одна людина, ще троє постраждали

07:45 03.02.2022
Держдеп: Діалог США та РФ з безпеки не дасть результатів без деескалації ситуації навколо України

Держдеп: Діалог США та РФ з безпеки не дасть результатів без деескалації ситуації навколо України

07:30 03.02.2022
Росія не вживає заходів щодо деескалації ситуації навколо України, але діалог поки що можливий

Росія не вживає заходів щодо деескалації ситуації навколо України, але діалог поки що можливий

07:18 03.02.2022
Президенти США та Франції обговорили дії стосовно Росії у разі загострення ситуації навколо України - Білий дім

Президенти США та Франції обговорили дії стосовно Росії у разі загострення ситуації навколо України - Білий дім

21:06 02.02.2022
Джонсон Путіну: НАТО – це оборонний альянс, і Україна має право претендувати на вступ

Джонсон Путіну: НАТО – це оборонний альянс, і Україна має право претендувати на вступ

19:26 02.02.2022
У Німеччині регулятор заборонив роботу російського каналу RT DE

У Німеччині регулятор заборонив роботу російського каналу RT DE

15:32 02.02.2022
Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

14:36 02.02.2022
Росія може багато виторгувати у Байдена, якщо не нападатиме на Україну - Трамп

Росія може багато виторгувати у Байдена, якщо не нападатиме на Україну - Трамп

07:32 02.02.2022
США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО

США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

Енергоринок ЄС має бути готовим до ускладнення геополітичної ситуації

Обвинувачення ГЗК у недоплаті податків ґрунтуються на різних підходах до ренти, у компаній хороші шанси виграти в судах - Concorde Capital

Середньозважена ціна е/е на РДВ в ОЕС України у 2021 році збільшилася на 54% - до 2 062,95 грн/МВт-год

Частка нелегальних цигарок в Україні у 2021 році зросла на 7,6 п. п. - дослідження

Мережа "АТБ" збільшила товарообіг на 20% за підсумками 2021 року

Уряд України схвалив проєкт Угоди про ЗВТ із Туреччиною

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

Україна та Нідерланди організують бізнес-місії на базі посольств

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА