Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

Відбір російського газу європейськими споживачами за українським напрямком знижується третій день - після 107 млн куб. м 1 лютого та 91 млн куб. м 2-го, номінація на 3 лютого становить 83 млн куб. м, свідчать оперативні дані "Оператора ГТС України".

У січні транзит газу через Україну становив у середньому 54 млн куб. м на добу (щонайменше 43 млн куб. м та щонайбільше 74 млн куб. м), що вдвічі менше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Прямі (зі сходу на захід) потужності газопроводу "Ямал-Європа" залишаються незатребуваними "Газпромом" (за підсумками вечірньої та нічної сесії бронювання), свідчать дані GSA Platform.

Торги газом на хабі TTF, еталонному майданчику Європи, у середу закрилися на рівні $884 за тисячу кубометрів, на день раніше було $878. І це значно нижче, ніж ціна контрактів за індексом "на місяць уперед", що діє у більшості покупців (майже $976 за тисячу кубометрів). Це означає, що, як і в січні, у лютому споживачі зберігають підстави шукати дешевий газ на спотовому (короткостроковому) ринку замість відбору за довгостроковими контрактами.

При цьому головна причина зниження ціни - якраз у новинах про збільшення прокачування газу через Україну.