Економіка

07:11 01.02.2022

Велика Британія виділить Україні 88 млн фунтів стерлінгів для зниження енергетичної залежності

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Велика Британія виділить Україні 88 млн фунтів стерлінгів для зниження енергетичної залежності

Уряд Великої Британії планує надати Україні допомогу у розмірі 88 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичної безпеки, повідомляє пресслужба британського уряду.

"Велика Британія бере активну участь у захисті верховенства права в Україні та боротьбі з корупцією, що зміцнило здатність країни протистояти зловмисному та антидемократичному впливу. Нове фінансування у розмірі 88 млн фунтів стерлінгів, зокрема з Фонду належного управління Великої Британії, про яке було оголошено сьогодні, підтримає цю роботу і допоможе зусиллям щодо зниження залежності України від постачання енергоресурсів із Росії", - зазначається в повідомленні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив на незмінній і непохитній підтримці Британією суверенітету України і нагадав, що подальше вторгнення Росії матиме серйозні гуманітарні наслідки.

"Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати. Ми закликаємо Росію відступити та розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути подальшого кровопролиття", - заявив Джонсон.

 

 

Теги: #енергетика #британія #допомога
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