"Енергоатом" і Westinghouse переводять енергоблоки АЕС на 18-місячні паливні кампанії

НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse почали програму переведення енергоблоків АЕС на 18-місячні паливні кампанії, повідомив т.В. О. президента НАЕК Петро Котін.

"Ми разом з нашим стратегічним партнером-компанією Westinghouse Electric, почали програму переведення енергоблоків АЕС на 18-місячні паливні кампанії. Ця опція дозволить значно поліпшити коефіцієнт використання встановленої потужності (КІУМ)", – написав Котін на своїй сторінці в Facebook в неділю.

При цьому він зазначив, що збільшення термінів паливних кампаній (за даними НАЕК, зараз максимальний термін 12 місяців) також дозволить атомній генерації нести максимальне навантаження саме взимку, що буде практикуватися і в майбутньому.

Інших подробиць він не повідомив.

Водночас він зазначив, що запуску в роботу всіх 15 енергоблоків АЕС, що відбувся вранці в неділю, передував "колосальний обсяг роботи, завчасно налагоджені оптимальні цикли паливних і ремонтних кампаній", зокрема і за підтримки Міністерства енергетики.

Як повідомлялося, вранці 30 січня "Енергоатом" підключив до енергосистеми енергоблок №4 Рівненської АЕС, таким чином вперше в історії запустивши в роботу всі наявні 15 енергоблоків.

Раніше в коментарі Енергореформі Котін зазначав, що "Енергоатом" буде так планувати свою діяльність, щоб і в наступному осінньо-зимовому періоді застосовувати практику роботи 15 енергоблоками – "щоб забезпечити навантаження всіх наших блоків саме в зимовий період".

Він наголосив, що з 13 енергоблоків ВВЕР-1000 сім забезпечуються паливом Westinghouse, а шість – ще російською стороною. За його словами, Westinghouse в разі необхідності зможе через 2 роки покрити всю потребу "Енергоатому" в паливі для ВВЕР-1000.