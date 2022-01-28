Економіка

18:57 28.01.2022

Westinghouse у разі необхідності зможе через 2 роки покрити всю потребу "Енергоатома" в паливі для ВВЕР-1000

2 хв читати
Westinghouse у разі необхідності зможе через 2 роки покрити всю потребу "Енергоатома" в паливі для ВВЕР-1000

Американській компанії Westinghouse знадобиться близько двох років, щоб бути готовою закрити потреби НАЕК "Енергоатом" у паливі для 13 існуючих ВВЕР-1000, наразі на АЕС палива вистачає, повідомив глава НАЕК Петро Котін.

"Якщо ми говоримо про 13 наших енергоблоків ВВЕР-1000, то сім із них уже забезпечуються паливом Westinghouse, а шість – іще російською стороною. Наразі в нас є паливо, я сказав би, на 2-2,5 року, якщо враховувати те, що вже розміщується в реакторах. У договорі з американською компанією саме ці терміни закладено, що вона в разі необхідності протягом двох років збільшить своє виробництво і закриє всю нашу потребу", – сказав Котін у коментарі "Енергореформі" під час відвідування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Він зазначив, що компанії знадобиться близько двох років на розширення виробництва, підготовку персоналу.

"Домовляючись про терміни збільшення постачань, ми виходили з того, щоб встигнути вкластися", – пояснив глава "Енергоатома".

Відповідаючи на запитання про терміни постачань палива Westinghouse для ВВЕР-440 Рівненської АЕС і його ліцензування українським ядерним регулятором ДІЯРУ, Котін зазначив, що першу партію американського палива для ВВЕР-440, обмежену шістьма збірками, буде поставлено в 2025 році.

"У цій ситуації м'яч не на боці ДІЯРУ, а на боці Westinghouse. Ми готові для ВВЕР-440 паливо брати на наступний рік, але він не готовий його постачати до цього часу. В рамках договору, який ми підписали з ним, перша партія надійде у 2025 році. Це паливо буде на той час готове, і за цей період наш регулятор також ліцензує його", – впевнений глава НАЕК.

Як повідомлялося, Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) наприкінці минулого року розпочала аналіз матеріалів НАЕК "Енергоатом" щодо використання палива виробництва Westinghouse для ВВЕР-440 Рівненської атомної електростанції (РАЕС), раніше його постачання анонсувалися на 2024 рік.

Міністр енергетики в листопаді минулого року зазначав, що Україна має запаси палива на атомних станціях, розраховані на 1,5 року роботи.

Теги: #westinghouse #енергоатом #котін
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 28.01.2022
"Енергоатом" і EDF планують підписати договір про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики

"Енергоатом" і EDF планують підписати договір про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики

09:49 27.01.2022
Енергоблок №4 Запорізької АЕС продовжує набір потужності, працюють 14 енергоблоків "Енергоатому" із 15

Енергоблок №4 Запорізької АЕС продовжує набір потужності, працюють 14 енергоблоків "Енергоатому" із 15

15:30 05.01.2022
Державні "Миколаїв-" та "Хмельницькобленерго" продають "Енергоатому" енергозбути за 105,2 млн грн та 69,8 млн грн, міноритарії проти

Державні "Миколаїв-" та "Хмельницькобленерго" продають "Енергоатому" енергозбути за 105,2 млн грн та 69,8 млн грн, міноритарії проти

19:34 24.12.2021
"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

19:32 29.11.2021
"Енергоатом" повністю завантажив пальним Westinghouse чотири із шести енергоблоків Запорізької АЕС

"Енергоатом" повністю завантажив пальним Westinghouse чотири із шести енергоблоків Запорізької АЕС

07:56 23.11.2021
В "Енергоатомі" заявили про хакерську атаку на офіційний сайт компанії

В "Енергоатомі" заявили про хакерську атаку на офіційний сайт компанії

11:09 22.11.2021
Westinghouse і "Енергоатом" підписали дві угоди про початок реалізації проектів із будівництва двох енергоблоків на ХАЕС

Westinghouse і "Енергоатом" підписали дві угоди про початок реалізації проектів із будівництва двох енергоблоків на ХАЕС

14:39 20.11.2021
Стабільно працюючи для населення та промисловості України, Енергоатом дає старт новому етапу розвитку вітчизняної атомної енергетики

Стабільно працюючи для населення та промисловості України, Енергоатом дає старт новому етапу розвитку вітчизняної атомної енергетики

12:24 20.10.2021
В Україні до 2030 р. може з'явитися малий модульний реактор - глава "Енергоатома"

В Україні до 2030 р. може з'явитися малий модульний реактор - глава "Енергоатома"

20:31 01.10.2021
"Енергоатом" може взяти "СхідГЗК" в управління як альтернативу приєднанню

"Енергоатом" може взяти "СхідГЗК" в управління як альтернативу приєднанню

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3% й у 2022 році до 3,4%

План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

ОСТАННЄ

Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

Україна та Канада анонсували переговори про оновлення Угоди про ЗВТ

НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3% й у 2022 році до 3,4%

План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

Україна та Канада розширять зону вільної торгівлі

Франція, можливо, зареєструвала найвище економічне зростання за пів століття - ЗМІ

"Автострада" встановила на Черкащині перше в Україні "зелене" інформтабло для водіїв

"Нафтогаз" надасть німецькому регулятору аргументи щодо необхідності відповідності європейським правилам "Північного потоку-2" повністю

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА