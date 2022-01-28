Westinghouse у разі необхідності зможе через 2 роки покрити всю потребу "Енергоатома" в паливі для ВВЕР-1000

Американській компанії Westinghouse знадобиться близько двох років, щоб бути готовою закрити потреби НАЕК "Енергоатом" у паливі для 13 існуючих ВВЕР-1000, наразі на АЕС палива вистачає, повідомив глава НАЕК Петро Котін.

"Якщо ми говоримо про 13 наших енергоблоків ВВЕР-1000, то сім із них уже забезпечуються паливом Westinghouse, а шість – іще російською стороною. Наразі в нас є паливо, я сказав би, на 2-2,5 року, якщо враховувати те, що вже розміщується в реакторах. У договорі з американською компанією саме ці терміни закладено, що вона в разі необхідності протягом двох років збільшить своє виробництво і закриє всю нашу потребу", – сказав Котін у коментарі "Енергореформі" під час відвідування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Він зазначив, що компанії знадобиться близько двох років на розширення виробництва, підготовку персоналу.

"Домовляючись про терміни збільшення постачань, ми виходили з того, щоб встигнути вкластися", – пояснив глава "Енергоатома".

Відповідаючи на запитання про терміни постачань палива Westinghouse для ВВЕР-440 Рівненської АЕС і його ліцензування українським ядерним регулятором ДІЯРУ, Котін зазначив, що першу партію американського палива для ВВЕР-440, обмежену шістьма збірками, буде поставлено в 2025 році.

"У цій ситуації м'яч не на боці ДІЯРУ, а на боці Westinghouse. Ми готові для ВВЕР-440 паливо брати на наступний рік, але він не готовий його постачати до цього часу. В рамках договору, який ми підписали з ним, перша партія надійде у 2025 році. Це паливо буде на той час готове, і за цей період наш регулятор також ліцензує його", – впевнений глава НАЕК.

Як повідомлялося, Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) наприкінці минулого року розпочала аналіз матеріалів НАЕК "Енергоатом" щодо використання палива виробництва Westinghouse для ВВЕР-440 Рівненської атомної електростанції (РАЕС), раніше його постачання анонсувалися на 2024 рік.

Міністр енергетики в листопаді минулого року зазначав, що Україна має запаси палива на атомних станціях, розраховані на 1,5 року роботи.