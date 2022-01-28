"Енергоатом" і EDF планують підписати договір про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики

НАЕК "Енергоатом" планує підписати договір із французьким оператором атомних станцій Electricite de France SA (EDF) про співпрацю у сфері розвитку атомної енергетики, повідомив глава компанії Петро Котін.

"У нас на сьогодні готується меморандум з EDF про співпрацю в питаннях розвитку атомної енергетики в Україні та світі. Там дуже багато питань відпрацьовується, що стосуються поточної експлуатації блоків, модернізації обладнання, тренінгу персоналу, а також розвитку на перспективу атомних потужностей. Зараз ми свою версію меморандуму їм надали, вони розглядають", - сказав Котін у коментарі "Енергореформі" під час відвідування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Він зазначив, що зустрічався з главою EDF Жаном-Бернаром Леві на ядерній виставці в Парижі (листопад-грудень 2021 року – ЕР), де й було домовлено про необхідність налагодити співпрацю.

За словами Котіна, для обох компаній вона може стати плідною та вигідною.

"EDF є найбільшим у світі оператором атомних станцій. Якщо ми минулого року виробили 86 млрд кВт-год, це максимальний результат за останні шість років, то вони - 360 млрд кВт-год. Але ми другі за виробництвом е/е у Європі, якщо не враховувати РФ", – зазначив глава "Енергоатома".

При цьому він допустив, що співпраця з EDF згодом може поширитися і на розвиток в Україні малих модульних реакторів.

"Наразі цим питанням займається дуже багато компаній, усі великі організації, які мають експертизу в цьому напрямі. В когось концептуальні рішення на стадії узгодження з регулювальними органами, в багатьох іще на стадії концепції", – пояснив Котін, додавши, що "горизонт використання малих модульних реакторів становить іще 6-8 років".

Як повідомлялося з посиланням на заступника глави Офісу президента Ростислава Шурму, Україна планує співпрацювати з французькою EDF, зокрема, під час будівництва в країні нових блоків атомних електростанцій (АЕС).

EDF управляє понад 70 ядерними реакторами, зокрема 58 у Франції, і належить до найбільших у світі операторів АЕС. Крім того, EDF належать пакети акцій генерувальних компаній у багатьох країнах Європи, в США, Бразилії, Чилі, Мексиці, Китаї, Індії, Марокко.