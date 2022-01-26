Економіка

16:25 26.01.2022

Українська делегація на чолі з міністром економіки обговорить у Парижі економічну співпрацю з Францією

1 хв читати
Українська делегація на чолі з міністром економіки обговорить у Парижі економічну співпрацю з Францією

Українська делегація на чолі з першою віцепрем'єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко перебуває в Парижі з офіційним візитом, особливу увагу в переговорах планується приділити спільним інфраструктурним проєктам, а також участі французьких компаній у програмі "Велике будівництво" та створенню українського національного авіаперевізника.

"Під час одноденного перебування делегації перша віцепрем'єр-міністр України зустрінеться з міністром економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мером. Крім того, заплановано низку зустрічей із французькими партнерами, зокрема провідними французькими компаніями Airbus, Alstom та Bouygues", – повідомило Міністерство економіки на сайті в середу.

Візит відбувається з метою реалізації домовленостей лідерів України та Франції та в контексті запланованого візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, зазначило міністерство.

Як написала Свириденко у Facebook, серед питань французько-української співпраці - залучення фінансових гарантій або прямого кредиту від французького уряду, розвиток перспективних проєктів з ядерної енергетики: важливою є співпраця між українським "Енергоатомом" та EDF, а також консультації щодо проведення в Україні Міжнародної виставки EXPO-2030.

Крім того, в рамках підписаного меморандуму про взаєморозуміння сторони обговорять питання співпраці національного авіаперевізника з Airbus, постачання у рамках підписаної міжурядової угоди 130 локомотивів виробництва компанії "Альстом" для "Укрзалізниці", організації переобладнання пасажирських літаків Airbus у вантажні на базі держпідприємства "Антонов" (Київ).

Теги: #франція #свириденко #велике_будівництво
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 26.01.2022
"Укрзалізниця" завершила електрифікацію залізничного перегону ім. Т. Шевченка - Сміла

"Укрзалізниця" завершила електрифікацію залізничного перегону ім. Т. Шевченка - Сміла

07:21 26.01.2022
У Франції вперше за пандемію виявили півмільйона випадків COVID-19 за добу

У Франції вперше за пандемію виявили півмільйона випадків COVID-19 за добу

20:40 25.01.2022
Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

19:55 25.01.2022
Нормандський формат поки не приніс очікуваних результатів, роботу потрібно продовжувати - Макрон

Нормандський формат поки не приніс очікуваних результатів, роботу потрібно продовжувати - Макрон

19:48 25.01.2022
Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

10:45 25.01.2022
Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із Львівщиною, - перший заступник голови ОДА

Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із Львівщиною, - перший заступник голови ОДА

07:06 25.01.2022
Макрон під час розмови лідерів західних країн закликав добиватися швидкої деескалації поблизу України

Макрон під час розмови лідерів західних країн закликав добиватися швидкої деескалації поблизу України

07:00 25.01.2022
Глава МЗС Франції задоволений єдністю та координацією західних партнерів стосовно РФ

Глава МЗС Франції задоволений єдністю та координацією західних партнерів стосовно РФ

14:39 24.01.2022
Посольство Франції готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

Посольство Франції готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

17:21 23.01.2022
ЄС повинен бути готовий проявити твердість і запровадити санкції проти РФ через Україну в будь-який момент - французький держсекретар

ЄС повинен бути готовий проявити твердість і запровадити санкції проти РФ через Україну в будь-який момент - французький держсекретар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

Дефіцит держбюджету в грудні сягнув 132 млрд грн, у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 198 млрд грн - ДКСУ

США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

НБУ може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних

ОСТАННЄ

Шуляк про обов'язкове використання касових апаратів ФОП: Бізнес виходить із тіні

Можливі санкції щодо РФ не мають стосуватися "Північного потоку 2" - глава МЗС Австрії

Вплив фінансово-промислових груп та корупція стали основними причинами кризового стану "Укрзалізниці" - ТСК

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

Україна в 2021/22 МР збере 1 млн тонн високоолеїнового соняшника - думка

Україна у грудні скоротила виплавку сталі на 8,5% до грудня-2020, піднявшись з 14-го на 13-те місце у рейтингу Worldsteel

Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

ВР має намір продовжити термін проведення конкурсів управителів багатоквартирних будинків до 1 березня

Підприємець Хмельницький публічно заявив про намір залишатися в Україні з родиною та командою

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА