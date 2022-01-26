Українська делегація на чолі з міністром економіки обговорить у Парижі економічну співпрацю з Францією

Українська делегація на чолі з першою віцепрем'єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко перебуває в Парижі з офіційним візитом, особливу увагу в переговорах планується приділити спільним інфраструктурним проєктам, а також участі французьких компаній у програмі "Велике будівництво" та створенню українського національного авіаперевізника.

"Під час одноденного перебування делегації перша віцепрем'єр-міністр України зустрінеться з міністром економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мером. Крім того, заплановано низку зустрічей із французькими партнерами, зокрема провідними французькими компаніями Airbus, Alstom та Bouygues", – повідомило Міністерство економіки на сайті в середу.

Візит відбувається з метою реалізації домовленостей лідерів України та Франції та в контексті запланованого візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, зазначило міністерство.

Як написала Свириденко у Facebook, серед питань французько-української співпраці - залучення фінансових гарантій або прямого кредиту від французького уряду, розвиток перспективних проєктів з ядерної енергетики: важливою є співпраця між українським "Енергоатомом" та EDF, а також консультації щодо проведення в Україні Міжнародної виставки EXPO-2030.

Крім того, в рамках підписаного меморандуму про взаєморозуміння сторони обговорять питання співпраці національного авіаперевізника з Airbus, постачання у рамках підписаної міжурядової угоди 130 локомотивів виробництва компанії "Альстом" для "Укрзалізниці", організації переобладнання пасажирських літаків Airbus у вантажні на базі держпідприємства "Антонов" (Київ).