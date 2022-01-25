Підприємець Хмельницький публічно заявив про намір залишатися в Україні з родиною та командою

Власник групи UFuture підприємець Василь Хмельницький заявляє, що він і його родина не планують залишати Україну та їхати за кордон, і висловив упевненість у тому, що повномасштабної війни не буде та її загрози не виправдані.

"Я і вся моя сім'я (мама, дружина, діти та внуки) залишаємось в Україні, продовжуємо жити звичним життям і не плануємо виїжджати за кордон. Уся моя команда також залишається в країні, ми продовжуємо працювати, створювати цінність та інвестувати в Україну", - написав Хмельницький на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Він наголосив, що говорить виключно як підприємець, а його позиція ґрунтується на розумінні багатьох внутрішніх і зовнішніх процесів.

"Але це політичні процеси, і я не хочу їх публічно обговорювати", - наголосив він.

Хмельницький висловив думку, що сьогодні найреальнішою загрозою, яка паралізує всі процеси, є паніка.

"Що ми можемо зробити вже зараз, щоб хоч трохи стабілізувати ситуацію: 1) продовжувати ефективно працювати та жити звичним повноцінним життям. 2) зберігати критичність мислення, здоровий глузд і холодну голову", - резюмував бізнесмен.

"Хоч би які шторми відбувалися в країні та світі, я свій корабель покину останнім", - додав він.

Днем раніше подібний публічний пост розмістив співвласник групи терміналів TIS і буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер, закликавши до "конструктивної спокійної активності".

"Ми не можемо дозволити цій кризі минути марно, вона має зробити нас сильнішими... Не вірю в повноцінне вторгнення, але нехай краще я буду готовий", – написав бізнесмен.

UFuture - холдингова компанія, яка об'єднує бізнес - та соціальні проєкти Хмельницького. Має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в $500 млн. Загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить до $1 млрд.