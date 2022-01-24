Економіка

20:54 24.01.2022

Золотовалютні резерви України $30,1 млрд, курс коливається в коридорі

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Золотовалютні резерви України $30,1 млрд, курс коливається в коридорі

Золотовалютні резерви України перебувають на одному з найвищих рівнів, що дає змогу утримувати стабільність на валютному ринку, де курс коливається в межах коридору, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На сьогодні один із найвищих рівнів золотовалютних запасів – $30 млрд 100 млн, що дає змогу нам абсолютно чітко, спільно з НБУ управляти ситуацією і стабільністю валютного курсу на валютному ринку", – сказав він під час брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок.

Він додав, що курс коливається в межах коридору, не уточнивши про який коридор йдеться, і на сьогодні це один із ключових показників здорової економіки й стабільності.

Як повідомлялося, Нацбанк України за перші три тижні січня витратив на підтримку гривні майже $750 млн, згладжуючи коливання, якими ринок реагує на новини щодо військової загрози з боку Росії.

У понеділок, зокрема, через нові негативні повідомлення курс гривні на міжбанку послабився до 28,590 грн/$1 із 28,225 грн/$1 попереднього робочого дня, а на готівковому ринку долар також подорожчав приблизно на 40 коп. за суттєвого розширення спреду між курсами купівлі та продажу.

Загалом із початку цього року офіційний курс гривні знизився на 4%.

Теги: #резерви #курс #премєр
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