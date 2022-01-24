Економіка

20:41 24.01.2022

Україна у разі морозів запустить усі 15 енергоблоків АЕС

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Україна у разі морозів запустить усі 15 енергоблоків АЕС

НАЕК "Енергоатом" упродовж найближчих десяти днів, залежно від температури, планує розпочати роботу всіх 15 енергоблоків своїх чотирьох АЕС, що є безпрецедентним, заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Плануємо протягом найближчих десяти днів, залежно від температурних режимів, підключення 15-го блоку та взяти рекордне навантаження понад 13 ГВт, чого, в принципі, ніколи не було", – сказав Шурма під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.

Він зазначив, що на сьогодні в енергосистемі України стабільно в роботі 14 із наявних 15 атомних блоків, що несуть навантаження приблизно 12,4 ГВт.

Згідно з диспетчерською інформацією НЕК "Укренерго", на вечір понеділка АЕС працюють із навантаженням 12,5 ГВт.

Як повідомлялося, у середньому ремонті перебуває блок №4 Рівненської АЕС.

23 січня НАЕК "Енергоатом" підключила до роботи блок №3 Южно-Української АЕС після одноденного ремонту.

Теги: #енергетика #електроенергія
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