В уряду на ЄКР 55,1 млрд грн, з яких 35,6 млрд грн у валюті – прем'єр

Залишки на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становлять станом на 24 січня 55,1 млрд грн., повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Станом на сьогодні на ЄКР загалом 55,115 млрд грн, з яких 19,485 млрд грн у гривні, 35,6 млрд грн - валютний еквівалент у гривнях", - сказав прем'єр під час брифінгу у понеділок увечері.

Як повідомлялося, залишки на ЄКР на початок січня 2021 року збільшилися порівняно з показником на початок грудня на 3,6 млрд грн – до 15,67 млрд грн.

За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), на початок 2021 року залишки на ЄКР становили 12,01 млрд грн.