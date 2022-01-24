Українські єврооблігації та акції в понеділок знову обвалилися

Курс доларових єврооблігацій України, що стабілізувався у середині минулого тижня після трьох днів сильного падіння, у понеділок знову обвалився на 2,4-4,4% на нових негативних новинах, що підвищують ризик воєнної агресії.

За інформацією Bloomberg на 18:00 за Києвом, дохідність до погашення найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні цього року підвищилась із 19,2% до 25,7%, а паперів із погашенням у 2023 році – з 13,1% до 15,6% річних.

Єврооблігації з погашенням у 2024-2025 роках показали зростання ставок на 1-1,3 процентного пункту (п. п.) – приблизно до 14,4% та 13,2%, папери з погашенням у 2026-2027 роках - на 0,6-0,7 п. п., приблизно до 12,1% та 11,5% відповідно.

Дохідність до погашення "довших" доларових паперів також зросла на 0,6-0,8 п. п., і тепер дальній кінець кривої дохідності, що знову піднялася над 10%, має такий вигляд: 2029 - 10,8%, 2032 - 10,5% та 2033 – 10,3% річних.

Ціна двох випусків єврооблігацій у євро впала в понеділок на 2,3-3,1%, що призвело до зростання ставки паперів із погашенням у 2026 році з менш ніж 11% до більш ніж 11,6%, а з погашенням у 2030 році – із 8,4% до 8,9% річних.

Найсильніше від погіршення настроїв інвесторів у понеділок серед держпаперів постраждали ВВП-варанти України, що подешевшали одразу на 6,9% – до 68,4% номіналу.

Нове падіння торкнулося й корпоративних паперів, на які до того ж вплинуло загальне падіння на міжнародних ринках. На Варшавській фондовій біржі (WSE), індекс якої WIG у понеділок знизився на 4,4%, лідерами падіння стали папери агрохолдингів "Агротон" та ІМК, що подешевшали відповідно на 13% та 12,5%. Папери "Астарти" втратили в ціні 9,9%, а "Кернел" – 5,8%.

На Лондонській фондовій біржі, де індекс FTSE-100 втратив 2,6%, акції гірничорудної компанії Ferrexpo, залізорудні активи якої розташовані в Полтавській області, подешевшали на 5,4%, під кінець дня трохи відігравши падіння, яке перевищувало 8%.

Дещо підросли на кінець дня і котирування нафтогазової Enwell Energy Plc з активами в Україні зі Smart Energy, проте загалом за підсумками дня їхнє падіння становило 20,2%.

Лише курс акцій агрохолдингу "МХП" на Лондонській фондовій біржі (LSE) залишився стабільним, хоча його єврооблігації з погашенням у травні 2024 року знизилися на 1%, що збільшило їхню дохідність до погашення з 11,3% до 11,8% річних.