Економіка

21:40 21.01.2022

Виробники "соціальних" продуктів за тиждень торгів придбали 14,09 млн куб. м газу

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Виробники "соціальних" продуктів за тиждень торгів придбали 14,09 млн куб. м газу

Виробники соціально значущих продуктів за перший тиждень торгів газом власного видобутку на "Українській енергетичній біржі" з 17 до 21 січня викупили 14,09 млн куб. м газу, з яких 5,08 млн куб. м на останніх торгах у п'ятницю, свідчить біржовий бюлетень на сайті УЕБ.

Згідно з бюлетенем, на п'ятничному аукціоні газовидобувні компанії пропонували свій ресурс за ціною в діапазоні від 5,28 тис. грн/тис. куб. м (ТОВ "ЗНС") до 20,8 тис. грн/тис. куб.м (ТОВ "Західгазінвест"). У результаті, середньозважена ціна склала 15,36 тис. грн/тис. куб. м, що на 4,3 тис. грн/тис. м нижче за показник попереднього аукціону.

Найбільший обсяг ресурсу реалізований ТОВ "Еско-Північ" групи Burisma Миколи Злочевського – 1815,77 тис. куб. м за ціною 19,53 тис. грн/тис. куб. м плюс 50 тис. куб. м за ціною 17,72 тис. грн/тис. куб. м.

Загалом на аукціоні реалізували рекордну за весь тиждень торгів кількість учасників – 26, на попередніх торгах їх кількість варіювалася від 6 до 14.

Компанії на аукціоні 20 січня реалізовували ресурс переважно на весь лютий, але також були пропозиції невеликих обсягів із постачанням на останні дні січня та другу половину лютого.

За результатами торгів за тиждень найбільший обсяг реалізований ПАТ "Нафтогазвидобування" групи ДТЕК - 6,24 млн. куб. м, зокрема, на аукціоні 20 січня 3,5 млн. куб. м. Ціна реалізованого ресурсу – від 9,54 тис. грн./тис. куб. м до 21,09 тис. грн/тис. куб. м. Компанія не брала участі в аукціонах 18 та 21 січня.

Результати торгів газом власного видобутку для виробників соціально значущих товарів 21 січня 2022 року (постачання – переважно весь лютий)

 

Компанія

Об'єм, тис. куб. м.

Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м

1

ТОВ "Еско-Північ"

1815,77/50

19,53/17,72

2

ТОВ "Надра-Геоінвест"

479,34/68,55

16,98/11,24

3

ПАТ "Укргазвидобування"

400

14,35

4

"Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД"

300

12,13

5

ТОВ "Системойлінженерінг"

278,09

11,73

6

ПАТ "Природні ресурси"

240

14,08

7

ТОВ "Горизонти"

220

6,05

8

ТОВ "Куб-Газ"

197,44

12,79

9

ТОВ "ЗНС"

140/ 85,05/62/32/3

9,06/11,02/15,59/5,28/8,4

10

ТОВ "Перша українська газонафтова компанія"

184,13

11,58

11

ТОВ "Стрийнафтогаз"

92,3

9,43

12

ТОВ "СГС"

70

10,5

13

ТОВ "Пром-Енерго продукт"

63

15,91

14

ТОВ "Парі"

57,4

14,54

15

ТОВ "Надрагаз"

43,11

9,09

16

ТОВ "Сенс-Д"

37,8

17,58

17

ТОВ "Тисагаз"

34,68

16,68

18

ТОВ "Західгазінвест"

30

20,8

19

СП ПГНК

29,34

16,31

20

ТОВ "Українська бурова компанія"

27

18,42

21

ТОВ "Стратум Україна"

21,7

19,85

22

ТОВ "АЛД"

7,03

16,68

23

ПАТ "Шахта імені Засядька"

6,98

19,27

24

ТОВ "Нафтогазбуріння"

5,48

13,81

25

ПАТ "Газінвест"

2

15,04

26

ПАТ "Рожнятівнафта"

0,36

17,69

Загалом обсяг реалізації 5,08 млн куб.м, середньозважена ціна 15,36 тис.грн/тис. куб. м

Як повідомлялося, механізм аукціонів із продажу приватними компаніями до 20% газу власного видобутку для потреб виробників соціально значущих продуктів буде відшліфовано до кінця січня, зазначив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма агенції "Інтерфакс-Україна".

"Це новий інструмент. Зрозуміло, не варто очікувати, що він ідеально працюватиме з першого аукціону. Я думаю, упродовж найближчих двох тижнів вся механіка цих аукціонів буде доопрацьована, і кожен критичний споживач природного газу, який постраждав або виробляє критичні для населення товари, зможе отримати цей газ", - сказав він у кулуарах форуму "2022 – час кредитувати" в п'ятницю.

Шурма також зазначив, що комітет з нагляду за біржовими торгами перебуває у постійному контакті з учасниками ринків та постійно переглядає перелік виробників продуктів харчування, який допускається до участі в аукціонах.

 

 

Теги: #газ #енергетика #україна
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