Економіка

17:56 21.01.2022

Канада запропонувала Україні кредит до $120 млн для підтримки економічної стійкості та розвитку

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Канада запропонувала Україні кредит до $120 млн для підтримки економічної стійкості та розвитку

Уряд Канади запропонував надати кредит розміром до $120 млн для підтримки економічної стійкості та розвитку України.

"Сьогодні високоповажний Харджит С. Саджан, міністр міжнародного розвитку і міністр, відповідальний за Тихоокеанське агентство економічного розвитку Канади, та високоповажна Мелані Жолі, міністр закордонних справ, оголосили, що Канада запропонувала надати кредит розміром до $120 млн уряду України, щоб підтримати економічну стійкість країни та реформи управління", - йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади в п'ятницю.

Крім того, Канада запропонувала надати грант на технічну допомогу розміром до $6 млн для підтримки реалізації кредиту. Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації.

"Українці завжди можуть розраховувати на те, що Канада буде поряд, коли це необхідно. Працюючи разом, ми можемо зміцнити економіку й допомогти прискорити реформи управління. Я санкціонував цю запропоновану позику, щоб підтримати спроможність України реагувати на потреби свого населення в умовах агресивних дій Росії. Це лише один крок у побудові безпечного майбутнього для українців, і я й надалі шукатиму способи підтримати Україну", - сказав Саджан.

Теги: #канада #україна #кредит
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