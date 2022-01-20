Економіка

07:24 20.01.2022

Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася до $10 за кв. м

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Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася до $10 за кв. м

Медіанна вартість оренди квадратного метра житлової нерухомості у Києві в грудні 2021 року знизилася до $10, а медіанна ставка оренди у Києві – до $485 за об'єкт, повідомили у пресслужбі порталу Address.ua агенції "Інтерфакс-Україна".

"Кінець року і період новорічних свят на ринку оренди традиційно залишається низьким – кількість нових угод знижується, відповідно, знижуються і ставки оренди для вакантних квартир. Навіть у найдорожчому Печерському районі медіанна ціна оренди квартири у грудні була нижчою за позначку $1000", - повідомив директор City Development Solutions Роман Герасимчук, слова якого наведено у пресрелізі.

За даними порталу Address.ua, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва у грудні 2021 року становила $10/кв. м, що на 3,8% нижче показника листопада 2021 року, але на 4% вище грудня-2020. При цьому медіанна ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир становила $11, 2-кімнатних – $10, 3-кімнатних – $9.

Найдорожчим районом Києва для здавання в оренду є Печерський район. У центрі столиці медіанна вартість оренди становить $977 за об'єкт, або $15/кв. м. На другому місці – Шевченківський ($614 за квартиру або $12/кв. м.), на третьому – Голосіївський район ($554 та $12/кв. м). Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована у Деснянському районі – $331 за квартиру, або $7 за кв. м.

Як повідомив Герасимчук, найчастіше шукають однокімнатні квартири, на них припадає 45% усіх запитів, а середній час експозиції 1-кімн. квартири складає 11 днів. 35% запитів потенційних орендарів стосуються двокімнатних квартир, середній час пропозиції 12 днів. Попит на трикімнатні квартири до кінця 2021 року склав 16%.

"У 2021 році ринок оренди житлової нерухомості активно поповнювався новими інвестиційними квартирами в будинках 2019-2020 роках споруди. Як індивідуальним, так і професійним операторам орендної житлової нерухомості в новому році необхідно враховувати цей тренд, щоб зберегти конкурентоспроможність", - пояснив Герасимчук.

У повідомленні уточнюється, що у своєму дослідженні експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі пошуку нерухомості Address.ua, а також активності користувачів (271 754 відвідувань за грудень 2021 року).

Address Group - група компаній, що надають з 2010 року онлайнові інформаційні сервіси для пошуку та просування нерухомості в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані та Молдові.

 

 

Теги: #оренда #житло #київ
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