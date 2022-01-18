Економіка

19:39 18.01.2022

Виробники "соціальних" продуктів викупили майже 510 тис. куб. м газу на других торгах УЕБ

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Виробники "соціальних" продуктів викупили майже 510 тис. куб. м газу на других торгах УЕБ

На других торгах із продажу газу власного видобутку виробникам соціально значущих продуктів на Українській енергетичній біржі реалізовано 509,979 тис. куб. м, повідомила УЕБ у вівторок за результатами торгів.

Згідно з повідомленням біржі, реалізовано "практично весь виставлений обсяг" за середньою ціною 14140,94 грн/куб.м.

Таким чином, обсяг реалізованого на аукціоні у вівторок газу в 2,55 раза менший за показник перших торгів, що відбулися на день раніше, середньозважена ціна продажу перевищила понеділкову на 21,9%.

Як зазначає УЕБ у своєму релізі, газовидобувні компанії пропонували ціни на енергоресурс у діапазоні від 5,41-19,44 тис.грн./тис. куб.м (з ПДВ).

Загалом на торги було виставлено 510,346 тис. куб. м свідчить аукціонний бюлетень. Згідно з документом, до продажу ресурс представили ПАТ "Укрнафта" (151,3 тис. куб. м), СП "Полтавська газонафтова компанія" (69 тис. куб. м), "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" (55,83 тис. куб. м), ТОВ "Пром-Енерго Продукт" (10 тис. куб. м), "Стрийнафтогаз" (22,125 тис. куб. м), "Куб-Газ" (31,332 тис. куб. м), "Системойлінженерінг" (44,411 тис. куб. м), "Нафтопромислова геологія" (0,566 тис. куб. м), "Перша українська газонафтова компанія" (29,405 тис. куб. м), "ЗНС" (80 тис. куб. м), "Макком -Груп" (4,2 тис. куб. м), "ТНГК" (3,6 тис. куб. м), "Укркарпатойл ЛТД" (7,674 тис. куб. м) та ПрАТ "Галс-К" (0, 84 тис. м3).

Постачання газу передбачаються у третій декаді січня поточного року.

Як повідомлялося, на перших торгах із продажу газу власного видобутку для виробників соціально значущих продуктів харчування реалізовано весь виставлений обсяг природного газу – 1,35 млн куб. м.

Газодобувні компанії пропонували ціни на енергоресурс у діапазоні від 6,15-17,77 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ). Середньозважена ціна, що сформувалася в результаті торгів, 17 січня становила 11,59 тис. грн/тис. куб. м.

У перших торгах до продажу ресурс представили шість компаній-ініціаторів: АТ "Укргазвидобування", ПрАТ "Природні ресурси", ПАТ "Нафтогазвидобування", ТОВ "Еско-Північ", ТОВ "СГС" та ТОВ "Косул".

При цьому "Нафтогазвидобування" продало виробникам "соціальних" продуктів 860 тис. куб. м газу за ціною 9,54 тис. грн/тис. куб м, ТОВ "Еско-Північ" - 280 тис. куб. м за 17,77 тис. грн/тис. куб. м, "Укргазвидобування" – 70 тис. куб. м за 14,48 тис. грн/тис. куб. м, "Косул" – 60 тис. куб. м за 6,15 тис. грн/тис. куб. м.

 

 

Теги: #нафтогаз #енергетика #україна
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