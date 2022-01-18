"Епіцентр К" залучив $120 млн кредиту від ЄІБ для сільськогосподарської діяльності

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить групі компаній "Епіцентр К" кредит на $120 млн для розвитку сільськогосподарської інфраструктури в Україні, повідомила пресслужба ГК у вівторок.

За її даними, відповідну кредитну угоду терміном на дев'ять років підписано 22 грудня 2021 року.

Кредитні кошти буде спрямовано на будівництво елеваторних комплексів для зберігання зернових та олійних культур, а також розвиток допоміжної інфраструктури.

"Група компаній "Епіцентр К" продовжує динамічно розвиватися та інвестувати значний обсяг коштів в українську економіку. Крім масштабування торговельної мережі, ми розширюємо власні виробничі та елеваторні потужності, реалізуємо нові логістичні та інфраструктурні проєкти… Ми також сподіваємось, що цей проєкт стане вагомим внеском у розвиток сільськогосподарського сектору в Україні", – прокоментував угоду з ЄІБ генеральний директор ГК Петро Михайлишин, слова якого наводить пресслужба.

За її даними, залучення кредиту дасть змогу ГК "Епіцентр К" запровадити найсучасніші технології та процеси управління, спрямовані на розширення своєї діяльності в агробізнесі. Новозведені об'єкти також дадуть змогу створити нові робочі місця, це не лише вплине на розвиток та покращення соціальних умов у місцевих громадах, а й сприятиме економічному зростанню України загалом.

Аграрні активи ГК "Епіцентр К" об'єднані під брендом "Епіцентр Агро". Обробляє 167 тис. га землі у шести областях України, входить до семи найбільших латифундистів України за площею земельного банку та п’яти найбільших приватних операторів на вітчизняному ринку лінійних елеваторів.

За останні п'ять років, з моменту придбання перших елеваторів, потужності одночасного зберігання "Епіцентр Агро" зросли вшестеро - більш ніж до 1,5 млн тонн. Загалом до структури агрохолдингу входять 15 елеваторних комплексів, вісім із яких маршрутні. У Вінницькій та Хмельницькій області розташовані найбільші елеваторні хаби агрохолдингу – Вінницький елеватор та Закупнянське ХПП.

Загальна сума інвестицій "Епіцентр К" у розвиток аграрного напряму протягом 2016-2021 років перевищила 10 млрд грн.

"Епіцентр К" – один із найбільших гравців українського ринку роздрібної торгівлі та безумовний лідер у сегменті товарів для дому та ремонту. До структури групи компаній також входить інтернет-магазин epicentrk.ua, гіпермаркети "Нова лінія" та низка виробничих активів у сфері агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.

ЄІБ – інститут довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування для запровадження політик Європейського Союзу. ЄІБ працює в Україні із 2007 року. Україна є основною країною реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства: на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні. Банк фокусується на сфері соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам. Наразі ЄІБ є одним із найбільших інвесторів в Україні з портфелем кредитів та гарантій на загальну суму понад EUR$7 млрд.