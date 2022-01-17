Економіка

21:29 17.01.2022

Україна може пройти 2022 рік без нової програми з МВФ – Гетманцев

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Україна може пройти 2022 рік без нової програми з МВФ – Гетманцев

Україна за відсутності додаткових потрясінь може пройти друге півріччя 2022 року без термінового укладання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем із обслуговуванням держборгу у 2022 році та виконанням наших зобов'язань – таких проблем, які змушували б просто завтра укладати нову програму з МВФ", – сказав він в ефірі телеканалу "Рада" у понеділок увечері.

"Ми повинні подискутувати умови цієї програми та укласти угоду на вигідних для нас умовах", – додав Гетманцев.

При цьому парламентарій висловив упевненість в отриманні двох траншів, що залишилися, по $700 млн у рамках поточної програми stand-by, дія якої завершується влітку цього року.

"Якщо ціна газу залишатиметься такою, то я впевнений, що ми продовжуватимемо стримувати ціни на газ. Повернемося до цього питання у травні-червні", – зазначив Данило Гетманцев.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна після завершення влітку 2022 року спільної з МВФ програми stand-by, відкритої влітку 2020 року, має намір продовжити співпрацю з фондом у рамках нової програми.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів.

Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час було призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише у листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш у розмірі SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.

 

 

Теги: #гетманцев #мвф
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