Економіка

19:03 17.01.2022

Україна у 2021 р. збільшила імпорт вугілля на 15,4%

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Україна у 2021 р. збільшила імпорт вугілля на 15,4%

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код ТНЗЕД 2701) на 15,4% (на 2 млн 612,018 тис. тонн) порівняно з 2020 роком – до 19 млн 563,048 тис.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на $2 млрд 488,696 млн, що на 47,2% більше, ніж у 2020-му ($1 млрд 690,541 млн).

З РФ надійшло вугілля на $1 млрд 545,208 млн (частка в імпорті 62,09%), США – на $494,636 млн (19,88%), Казахстану – на $253,469 млн (10,18%), інших країн – на $195,383 млн (7,85%).

Експорт Україною вугілля у 2021 році становив 4,982 тис. тонн на $0,8 млн, зокрема до Словаччини – на $0,768 млн, Угорщини – на $0,018 млн, Болгарії – на $0,007 млн, інших країн – на $0,007 млн. У 2020 році експорт становив 2,548 тис. тонн на $0,724 млн.

Як повідомлялося, Україна в 2011 році імпортувала вугілля та антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а експортувала - на $775,109 млн, у 2012-му - на $2 млрд 637,028 млн і $609,392 млн відповідно, у 2013-му - на $1 млрд 973,751 млн та $737,009 млн, у 2014-му - на $1 млрд 773,195 млн і $521,017 млн, у 2015-му - на $1 млрд 632,478 млн і $53,651 млн, у 2016-му - на $1 млрд 467,091 млн і $44,762 млн, у 2017-му - на $2 млрд 744,062 млн і $105,494 млн, у 2018-му - на $3 млрд 35,349 млн і $8,649 млн, у 2019-му - на $2 млрд 816,12 млн та $0,724 млн, у 2020 – на $1 млрд 690,541 млн та $0,229 млн.

Теги: #вугілля #імпорт #україна
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