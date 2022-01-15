Міноборони України з 1 січня підвищило зарплати льотчикам ЗС України

Міністерство оборони України з 1 січня підвищило зарплати льотчикам Збройних сил України (ЗСУ), повідомила пресслужба Міноборони.

"Наказом Міністра оборони Олексія Резнікова як черговий крок у рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних Силах України у 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 р.

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, одним із пріоритетів міністерства є розвиток військової авіації та ППО.

"Бойова авіація – це насамперед люди. Це фахівці високої кваліфікації, у підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових", - заявив Резніков.

За його словами, вже підвищили виплати медикам, що практикують. Пілоти у ЗС України з 1 січня також отримуватимуть конкурентні виплати не лише в середньому в економіці, а й порівняно з колегами в інших відомствах сектору національної безпеки та оборони.

"Готуючи системну реформу грошового забезпечення, ми продовжуємо працювати над покроковим підвищенням виплат у межах ресурсів, які залучаємо. До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері", - повідомив міністр оборони.

Він зазначив, що метою Міноборони протягом року є поступова підготовка до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у рамках завдань, які ставить президент України.

"Загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10-16 тис. грн", - йдеться у повідомленні.