Шмигаль доручив Мінекономіки створити дорожню карту щодо корпоратизації держпідприємств на 2022 рік

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки України створити дорожню карту щодо корпоратизації державних підприємств на 2022 рік.

"Уряд продовжує рух у напрямі зменшення ролі держави в економіці. Минулого року було розблоковано Велику приватизацію. Також ми відновили роботу номінаційного комітету. Ці важливі кроки дають змогу нам рухатися далі та суттєво прискорити приватизацію і корпоратизацію у 2022 році", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за підсумками наради.

Прем'єр-міністр дав завдання Міністерству економіки спільно з відповідальними відомствами підготувати перелік державного майна, яке буде передано на приватизацію, а також створити дорожню карту на 2022 рік щодо корпоратизації державних підприємств.

Крім того, він наголосив, що всі фінансові плани державних підприємств на 2022 рік мають бути затверджені протягом місяця.