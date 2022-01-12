Економіка

13:21 12.01.2022

Зростання тарифу "Укренерго" орієнтовно на 10% закриє проблему розрахунків із ВДЕ-генерацією – заступник глави ОП

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Зростання тарифу "Укренерго" орієнтовно на 10% закриє проблему розрахунків із ВДЕ-генерацією – заступник глави ОП

Перегляд тарифу НЕК "Укренерго" на передання у бік збільшення остаточно закриє проблему розрахунків із виробниками зеленої електроенергії, вважає заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма.

"НКРЕКП має підстави переглянути тариф "Укренерго". Я не очікую, що тариф "Укренерго" зміниться ще більше ніж на 4-5 коп. Це незначно для кінцевого споживача, але остаточно закриє проблему фінансового балансу на ринку зеленої енергетики", – заявив Шурма в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що досі Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), формувала тариф на передання, виходячи з відповідної норми, яка передбачає оплату 20% вартості зеленої електроенергії з бюджету, але з ухваленням бюджету на 2022 рік, яке скасувало її дію, отримала право скоригувати тариф.

За словами Шурми, тариф "Укренерго" необхідно збільшити приблизно на 10%, щоб забезпечити виплати повним обсягом.

"Поточної ціни на електроенергію та вже затвердженого тарифу (345,64 грн/МВт-год без ПДВ - ІФ) у принципі достатньо, щоб на 90-95% збалансувати ринок зелених", – зазначив він.

Одночасно він наголосив, що вважає вирішеною проблему із накопиченням боргів перед зеленою генерацією за рахунок випущених "Укренерго" євробондів, назвавши при цьому несистемними "певні винятки".

Шурма також наголосив, що нині триває відпрацювання майбутніх механізмів підтримки зеленої генерації, щоб вона розвивалася без додаткового фінансового й технічного навантаження на енергосистему.

"За три-чотири місяці будуть презентації таких моделей, наразі триває активна робота над цим із залученням практично всієї спільноти енергоринку", – зазначив заступник глави Офісу президента.

Теги: #укренерго
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