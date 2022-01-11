Казахстанський бізнес втратив через заворушення понад $220 млн

Сума збитків, завданих бізнесу в Казахстані в результаті заворушень, склала близько 95,3 млрд тенге (понад $220 млн за поточним курсом - ІФ), майже вся ця сума припадає на Алмати, повідомила Національна палата підприємців.

"Загальна сума збитків склала, за приблизними підрахунками, понад 95,3 млрд тенге, в Алмати - 93,8 млрд тенге", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у дев'яти регіонах Казахстану постраждало понад 1,5 тис. суб'єктів бізнесу.

"Виявлено 1 тис. 528 постраждалих суб'єктів бізнесу, розташованих у 1 тис. 709 об'єктах, з них в Алмати – 1 тис. 408 суб'єктів, розташованих у 1 тис. 578 об'єктах. Найбільш постраждалими галузями виявилися торгівля – 1 тис. 448, громадське харчування - 32, фінсектор - 37, логістика - 9 та ЗМІ - 2", - повідомили у Нацпалаті.

Офіційний курс на 11 січня – 431,8 тенге/$1.