Економіка

16:09 10.01.2022

Інфляція в Україні у 2021 році подвоїлася і становить 10% - Держстат

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Інфляція в Україні у 2021 році подвоїлася і становить 10% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у 2021 році прискорилося до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, повідомила Державна служба статистики.

За її даними, у грудні цього року інфляція знизилася до 0,6% з 0,8% у листопаді, тоді як у грудні минулого вона була ще вищою – 0,9%.

Базова інфляція за минулий місяць становила 0,4% порівняно з 0,8% у листопаді та 0,3% у грудні 2020 року, що вивело її значення загалом за 2021 рік на 7,9% проти 4,5% роком раніше.

Як повідомлялося, у жовтні споживчі ціни зросли на 0,9%, у вересні – на 1,2%, у серпні знизилися на 0,2%, у липні та червні зросли на 0,1% та на 0,2% відповідно.

Національний банк України (НБУ) очікує на повернення інфляції до 5% під кінець 2022 року. Уряд також розраховує, що за підсумками цього року вона увійде в цільовий коридор НБУ 5%+/-1 процентний пункт.

Теги: #інфляція #держстат
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