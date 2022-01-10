Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за тиждень збільшилися на 18,1%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України в період з 4 по 10 січня 2022 року збільшилися на 18,1% (на 91 тис. тонн) – до 594,2 тис. тонн, свідчать дані Міністерства енергетики.

Водночас, за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", запаси вугілля на 10 січня 2022 року на 7,6% менші, ніж роком раніше (643,3 тис. тонн).

При цьому вперше з жовтня минулого року почали зростати запаси на Луганській ТЕС, які на 6 січня, коли було заявлено про відновлення постачень на станцію антрациту з РФ, знизилися до 8,1 тис.тонн, а на ранок 10 січня зросли до 11,5 тис. тонн.

Як повідомлялося, на ГК ТЕС 1-30 грудня 2021 року було поставлено 1 млн 842,5 тис.тонн вугілля (+12,8% до листопада-2021), зокрема українського видобутку – 1 млн 440,3 тис. тонн (+6,5%), імпортного – 402,2 тис. тонн (+43,4%).