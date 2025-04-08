Інтерфакс-Україна

Економіка

17:03 08.04.2025

В Україну прибув перший корабель для "Метінвесту" з коксівним вугіллям з власних шахт групи в США

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В Україну прибув перший корабель для "Метінвесту" з коксівним вугіллям з власних шахт групи в США

В Україну прибув перший корабель для гірничо-металургійної групи "Метінвест" із коксівним вугіллям з власного підприємства групи в США - United Coal Company (UCC), яке допоможе забезпечити стабільну роботу металургійних комбінатів компанії після призупинення роботи Покровської вугільної групи.

Згідно з пресрелізом групи у вівторок, в Україну прибуло перше в цьому році судно з коксівним вугіллям зі США, зафрахтоване групою "Метінвест": балкер Bison привіз 80 тис. тонн вугілля.

Надалі "Метінвест" очікує отримувати по одному кораблю з 80 тис. тонн американського коксівного вугілля щомісяця, що дасть змогу закрити частину потреб "Запоріжсталі" та "Каметсталі".

За словами генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова, попри надскладні умови в українській металургії через продовження вторгнення агресора група мобілізувала увесь наявний ресурс для забезпечення роботи галузі.

"Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам’янському й Запоріжжі, а й забезпечують роботою десятки тисяч співробітників і підрядників, сферу логістики, залізницю, податкові надходження до бюджету України й значну частину українського валютного експорту. Попри те, що імпортне коксівне вугілля дорожче за українське через логістику, це важливий крок, щоб допомогти економіці країни", - підкреслив топменеджер.

Як повідомлялось, "Метінвест" призупинив роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації для співробітників. Ця група є єдиним виробником коксівного вугілля в Україні, потрібного для роботи металургійних підприємств. Вугільне підприємство забезпечувало значну частку коксівного вугілля для власного споживання "Метінвесту", а також постачало значні обсяги споживачам як в Україні, так і за її межами.

Після призупинення роботи активу "Метінвест" перейшов на альтернативні джерела коксівного вугілля. Серед запроваджених заходів - використання накопичених запасів, додаткове постачання коксівного вугілля та коксу зі сторони, а також збільшення постачання з UCC.

У свою чергу гендиректор United Coal Company Джон Шродер констатував, що виробництво металургійного вугілля вже відіграє важливу роль у сприянні економічному зростанню та розвитку інфраструктури в самих США.

"З огляду на нещодавні події, українські підприємства групи "Метінвест" потребують стабільного й надійного постачання коксівного вугілля для підтримання безперервного виробництва сталі. Ми повністю підтримуємо "Метінвест" і прагнемо зробити внесок у забезпечення економічної стабільності та стійкості України шляхом регулярного постачання вугілля, що дасть змогу зберегти безперебійне виробництво сталі в країні", - прокоментував ситуацію СЕО United Coal Company.

United Coal Company - виробник металургійного вугілля, що працює в Аппалачському регіоні США. Компанію, засновану у 2004 році, група "Метінвест" придбала у квітні 2009 року.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Група має три прокатні заводи в Західній Європі - Ferriera Valsider (Верона) і Metinvest Trametal (Сан-Джорджо-ді-Ногаро) в Італії та Spartan у Великій Британії, а також Promet Steel у Болгарії.

Основними акціонерами холдингу є група ""СКМ"" (71,24%) і "Смарт-холдинг"(23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #метінвест #вугілля #сша

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