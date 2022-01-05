Економіка

15:11 05.01.2022

НБУ спростував інформацію нардепа Бужанського про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу та Банкнотно-монетного двору

1 хв читати
НБУ спростував інформацію нардепа Бужанського про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу та Банкнотно-монетного двору

Національний банк України (НБУ) спростував повідомлення депутата фракції "Слуга народу" Максима Бужанського про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу з 5 січня та плани зупинення Банкнотно-монетного двору з 6 січня через відмову постачальника газу працювати за договірною ціною.

"Інформація про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу з 5 січня та планів зупинення роботи Банкнотно-монетного двору НБУ з 6 січня жодним чином не відповідає дійсності. Банкнотно-монетний двір НБУ, зокрема Фабрика банкнотного паперу БМД НБУ, працює та продовжить працювати у штатному режимі", – повідомила прес-служба агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Теги: #бужанський #спростування #нбу
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 31.12.2021
НБУ підніме ваги ризику споживчих кредитів до 150% з 1 січня 2022 року

НБУ підніме ваги ризику споживчих кредитів до 150% з 1 січня 2022 року

19:29 31.12.2021
НБУ встановив підвищений необхідний рівень достатності капіталу для семи банків, включно з Укрексімбанком

НБУ встановив підвищений необхідний рівень достатності капіталу для семи банків, включно з Укрексімбанком

13:06 25.12.2021
У Малі немає бійців ПВК "Вагнер", запевняє влада цієї країни

У Малі немає бійців ПВК "Вагнер", запевняє влада цієї країни

15:58 22.12.2021
Міноборони України спростувало заяви Шойгу про американські ПВК і хімзброю на Донбасі: це умисна дезінформація

Міноборони України спростувало заяви Шойгу про американські ПВК і хімзброю на Донбасі: це умисна дезінформація

11:31 22.12.2021
У МЗС України назвали заяви Шойгу про американські ПВК та хімкомпоненти на Донбасі черговою дезінформацією

У МЗС України назвали заяви Шойгу про американські ПВК та хімкомпоненти на Донбасі черговою дезінформацією

19:39 16.12.2021
НБУ постановив гендерно вирівняти винагороду в банках

НБУ постановив гендерно вирівняти винагороду в банках

13:15 14.12.2021
Апеляційний суд став на бік НБУ у спорі з Коломойським про перелік пов'язаних із ПриватБанком осіб

Апеляційний суд став на бік НБУ у спорі з Коломойським про перелік пов'язаних із ПриватБанком осіб

13:22 13.12.2021
МЗС: Твердження Путіна про те, що Україна не передала РФ зарубіжні активи СРСР, - маніпуляція фактами

МЗС: Твердження Путіна про те, що Україна не передала РФ зарубіжні активи СРСР, - маніпуляція фактами

19:32 10.12.2021
НБУ та МВФ розпочнуть обговорення нової спільної програми після поточної stand-by - глава НБУ

НБУ та МВФ розпочнуть обговорення нової спільної програми після поточної stand-by - глава НБУ

19:05 10.12.2021
НБУ та МВФ почнуть обговорювати укладення нової спільної програми після поточної stand-by - голова НБУ

НБУ та МВФ почнуть обговорювати укладення нової спільної програми після поточної stand-by - голова НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

ОСТАННЄ

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

Державні "Миколаїв-" та "Хмельницькобленерго" продають "Енергоатому" енергозбути за 105,2 млн грн та 69,8 млн грн, міноритарії проти

Укрзалізниця" додала понад 1,5 тис. місць на 11 популярних напрямків на свята

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Середня ціна 1 кв. м в новобудовах Києва в січні-2022 становить 35 тис. грн – "ЛУН"

Українці витратили понад 700 млн грн з виплачених 6 млрд грн "президентської тисячі" – Мінекономіки

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Geo Alliance Пінчука викупила 50-відсоткову частку Arawak в українських нафтогазових активах

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА