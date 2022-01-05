НБУ спростував інформацію нардепа Бужанського про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу та Банкнотно-монетного двору

Національний банк України (НБУ) спростував повідомлення депутата фракції "Слуга народу" Максима Бужанського про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу з 5 січня та плани зупинення Банкнотно-монетного двору з 6 січня через відмову постачальника газу працювати за договірною ціною.

"Інформація про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу з 5 січня та планів зупинення роботи Банкнотно-монетного двору НБУ з 6 січня жодним чином не відповідає дійсності. Банкнотно-монетний двір НБУ, зокрема Фабрика банкнотного паперу БМД НБУ, працює та продовжить працювати у штатному режимі", – повідомила прес-служба агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.